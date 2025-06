Ministri i Jashtëm iranian: Trump u zgjodh pas premtimit që bëri për t’i dhënë fund luftërave në rajon dhe në botë, por ai e tradhtoi këtë premtim

Araghchi: Amerika tradhtoi negociatat dhe diplomacinë / Kemi mundësi të shumta për përgjigje

Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjatë një konference për shtyp në Stamboll dënoi ashpër atë që e cilësoi agresionin e SHBA-së kundër objekteve paqësore bërthamore të Iranit dhe tha: se "përpara kemi mundësi të shumta."

Seyyed Abbas Araghchi, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, udhëtoi të dielën në Turqi për të marrë pjesë në takimin e Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, të dielën në një konferencë për shtyp reagoi ndaj sulmeve të SHBA-së kundër objekteve paqësore bërthamore të Iranit.

Araghchi tha se "Irani është sulmuar nga një superfuqi bërthamore dhe një regjim me armë bërthamore, ndërsa Irani nuk ka armë bërthamore"

Ai tha se Irani në asnjë rrethanë nuk do të bëjë kompromis për sovranitetin dhe pavarësinë e tij. Sipas Pars Today, Araghchi në këtë konferencë për shtyp deklaroi: Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të mbrojë tokën, sovranitetin dhe kombin e saj dhe do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme dhe të nevojshme, jo vetëm për t’u përballur ushtarakisht me sulmet e SHBA-së, por edhe për të marrë masa të tjera në këtë drejtim.

Ministri i Jashtëm iranian në këtë konferencë vuri në dukje se: Trump u zgjodh bazuar në premtimet që bëri për t’i dhënë fund luftërave në rajon dhe në botë, por ai e tradhtoi këtë premtim. Me këtë akt agresiv, ai jo vetëm që u ktheu shpinën premtimeve të tij, por iu dorëzua edhe kërkesave të një krimineli. Një kriminel që kërkon të shkelë pasuritë e kombeve të tjera.

Për MPJ iranian, veprimi ushtarak i SHBA-së kundër objekteve paqësore iraniane është një shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare dhe bazuar në Nenin 2, Paragrafin 4 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, Traktatin për Mospërhapjen Bërthamore dhe Rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit, konsiderohet agresion dhe një shkelje e qartë.

MPJ vlerësoi se veprimet armiqësore të SHBA-së dhe Izraelit po e shtyjnë botën drejt tensioneve të pashembullta dhe vazhdoi: Ky agresion i SHBA-së është një shkelje e së drejtës ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe organe të tjera ndërkombëtare duhet të veprojnë në përputhje me përgjegjësitë e tyre brenda këtij kuadri dhe t’i përgjigjen kësaj shkeljeje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Këto veprime armiqësore po e shtyjnë botën drejt tensioneve të papara dhe janë një akt shumë armiqësor kundër paqes dhe stabilitetit që në fakt promovon ligjin e xhunglës.

Duke theksuar se Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është përgjegjës, Araghchi shtoi: Bordi i Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të përmbushë përgjegjësitë e tij në lidhje me këtë sulm të rrezikshëm ndaj objekteve paqësore bërthamore të Iranit. Të gjitha këto objekte paqësore ishin nën mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.

Ministri i Jashtëm iranian tha se administrata Trump bllokoi rrugën e diplomacisë dhe vijoi: Qeveria amerikane ka penguar stabilitetin, ka bllokuar rrugën drejt diplomacisë dhe është bashkuar me veprimet dhe agresionin e paligjshëm të Izraelit.

Në këtë pikë MPJ vlerëson se, qeveria amerikane duhet të ndihet përgjegjëse dhe të pranojë përgjegjësi të plotë për pasojat e këtyre veprimeve.

"Republika Islamike e Iranit, bazuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara, ka të drejtë të mbrohet dhe parimet dhe ligjet që qeverisin Republikën Islamike të Iranit i kanë dhënë asaj të drejtën të mbrojë veten, sigurinë e saj, interesat e saj dhe kombin e saj".

Nuk e dimë sa kohë i ka mbetur diplomacisë

Ministri i Jashtëm iranian, duke deklaruar se nuk e di se sa kohë i ka mbetur diplomacisë, tha: Aktualisht po vlerësojmë dëmin, por dëmi nuk kufizohet vetëm në objektet bërthamore; Edhe Karta e OKB-së është dëmtuar. Objektet bërthamore të Iranit nuk ishin objektivi i vetëm i këtij sulmi; Karta e OKB-së, Traktati për Mospërhapjen Bërthamore (NPT), sundimi i ligjit dhe i gjithë sistemi ligjor ndërkombëtar janë shënjestruar dhe shkatërruar. Prandaj, nuk e dimë se sa kohë i ka mbetur diplomacisë.