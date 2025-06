Irani shpall qëndrimin zyrtar pas sulmit të SHBA ndaj objekteve të tij bërthamore

Teheran – Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka reaguar pas një sulmi që, sipas autoriteteve iraniane, është kryer të dielën nga Shtetet e Bashkuara në bashkëpunim me Izraelin ndaj disa objekteve bërthamore në territorin iranian. Në një deklaratë të publikuar nga media shtetërore iraniane Pars Today, sulmi është cilësuar si një akt agresioni dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar.

Deklarata thekson se objektet e sulmuara kishin qëllim paqësor dhe se ky veprim cenon sovranitetin e Iranit, ndërkohë që përmendet se forcat iraniane kanë identifikuar bazat nga ku janë lëshuar avionët që morën pjesë në këtë sulm. Garda thekson gjithashtu se çdo akt i tillë do të përballet me një përgjigje "ndëshkuese" dhe premton vazhdimin e operacioneve ushtarake në përgjigje të këtij zhvillimi.

Irani përsëriti se programi i tij bërthamor do të vazhdojë dhe se sulmet e huaja vetëm do të forcojnë vendosmërinë për përparim shkencor. Në deklaratë thuhet gjithashtu se operacioni i koduar "Premtimi i Vërtetë 3", një seri sulmesh ndaj caqeve në Izrael, do të vijojë.

Zyrtarët iranianë nuk dhanë detaje për dëmet konkrete të shkaktuara apo për viktima të mundshme. Nga ana tjetër, deri tani nuk ka pasur konfirmim apo reagim të menjëhershëm nga autoritetet amerikane apo izraelite lidhur me akuzat e ngritura nga Teherani.

Situata mbetet e tensionuar në rajon, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar vijon të ndjekë zhvillimet me shqetësim, për shkak të rrezikut të përshkallëzimit të konfliktit. /noa.al

Deklarata e plotë:

Garda Revolucionare: Amerika dhe Izraeli duhet të presin një përgjigje penduese

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të dielën lëshoi ​​një mesazh, duke dënuar agresionin e paligjshëm të regjimit kriminal amerikan kundër objekteve bërthamore paqësore të Iranit dhe theksoi: Agresorët duhet të presin një përgjigje që do t’i bëjë të pendohen.

Sipas Pars Today, teksti i këtij mesazhi është si më poshtë:

Këtë mëngjes, regjimi kriminal amerikan, në koordinim të plotë me regjimin sionist, kreu një krim të hapur dhe të pashembullt me ​​një sulm ushtarak dhe të paligjshëm ndaj objekteve bërthamore paqësore të Republikës Islamike të Iranit, i cili shkel qartë Kartën e OKB-së, ligjin ndërkombëtar, traktatin NPT dhe parimet themelore të respektit për sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të vendeve. Që nga momentet e para të operacionit sionist, forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit iu bë e qartë se mbështetja dhe shoqërimi gjithëpërfshirës i amerikanëve kishte qenë efektiv në planifikimin dhe zbatimin e këtij agresioni dhe ky veprim, për të disatën herë, vërtetoi paaftësinë e frontit agresor për të dhënë një kontribut real në ekuacionet në terren; ata nuk kanë as fuqinë e iniciativës dhe as aftësinë për t’i shpëtuar përgjigjeve të rënda ndëshkuese. Përsëritja e marrëzive të dështuara të së kaluarës nga Shtetet e Bashkuara tregon paaftësinë strategjike dhe neglizhencën ndaj realiteteve në terren të rajonit. Në vend që të mësojë nga dështimet e përsëritura, Uashingtoni praktikisht e ka vendosur veten në vijën e parë të agresionit duke sulmuar drejtpërdrejt objektet paqësore iraniane. Me vullnetin e Zotit dhe me inteligjencën gjithëpërfshirëse të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, vendet nga ku kanë fluturuar këta avionëve që morën pjesë në këtë agresion, janë identifikuar dhe monitoruar. Siç e kemi deklaruar vazhdimisht, numri, shpërndarja dhe madhësia e bazave ushtarake amerikane në rajon nuk janë tregues i forcës, por ato kanë dyfishuar cënueshmërinë e tyre. Ne ju kujtojmë me vendosmëri se teknologjia paqësore bërthamore vendase e Republikës Islamike të Iranit nuk do të shkatërrohet me asnjë sulm; përkundrazi, ky sulm do të forcojë vullnetin e shkencëtarëve të rinj dhe të përkushtuar iranianë për përparim dhe zhvillim. Kombi i madh i Iranit dhe bota janë qartësisht të vetëdijshëm se Trupat e Gardës Revolucionare Islamike janë të gatshme të futen në arenën e kësaj lufte të imponuar të kombinuar dhe në shkallë të plotë dhe nuk do të frikësohen kurrë nga zhurmat e Trump dhe bandës kriminale që sundon Shtëpinë e Bardhë dhe Tel Avivin. Në përgjigje të këtyre agresioneve dhe krimeve, Operacioni Premtimi i Vërtetë 3, nga i cili sionistët kanë përjetuar 20 valë sulmesh deri më tani, do të vazhdojë saktësisht, me qëllim dhe me forcë kundër infrastrukturës, qendrave strategjike dhe interesave të regjimit sionist. Gjithashtu, agresioni i së dielën i regjimit terrorist të Shteteve të Bashkuara e ka çuar Republikën Islamike të Iranit, brenda kuadrit të së drejtës së saj legjitime për vetëmbrojtje, të përdorë opsione përtej përllogaritjeve mashtruese të frontit të agresorit dhe agresorët që i janë kundërvënë kësaj toke, duhet të presin përgjigje që do t’i bëjë ata të pendohen. Duke u mbështetur në fuqinë e Zotit të Plotfuqishëm, nën masat dhe urdhrat e Komandantit Suprem të Forcave të Armatosura dhe mbështetjen e kombit të madh iranian dhe me mbështetjen e Frontit të Rezistencës Islamike dhe kërkuesve të të drejtave dhe lirisë së botës, ne qëndrojmë me vendosmëri në mbrojtje të dinjitetit dhe sigurisë së Iranit dhe me vullnetin e Zotit, do të arrijmë fitore historike për Iranin dhe iranianët dhe në fakt për kombin islamik.