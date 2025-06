“Çfarë ndodhi realisht në mes të natës në Tiranë? E reja përfundon në pranga pas një skene të pazakontë

Tiranë – Arrestohet 30-vjeçarja nga Prishtina për kundërshtim të policisë dhe drejtim të mjetit në gjendje të dehur

Tiranë, 22 qershor 2025 – Një grua 30-vjeçare nga Prishtina, me inicialet A. P., është arrestuar në flagrancë nga Specialistët për Hetimin e Krimit pranë Komisariatit të Policisë Nr. 1 në Tiranë, nën akuzat për kundërshtim me dhunë të punonjësve të policisë, shkatërrim prone dhe drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt.

Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, ngjarja ndodhi rreth orës 03:50 të mëngjesit të 21 qershorit, gjatë një kontrolli rutinë të patrullës së Forcës së Posaçme “Shqiponja”. Gjatë këtij kontrolli u ndalua për verifikim automjeti që drejtohej nga shtetasi E. P., 23 vjeç. Gjatë ndërveprimit me efektivët, ai krijoi dyshime se ndodhej nën efektin e alkoolit. Testi i parë i alkoolit tregoi një nivel prej 0.48 mg/l, ndërsa ai refuzoi kryerjen e testit të dytë, siç parashikohet nga procedurat standarde.

Pak më vonë, në vendngjarje mbërriti me një automjet tjetër motra e tij, shtetasja A. P., e cila, sipas Policisë, kundërshtoi me dhunë punonjësit e Policisë që po kryenin detyrën. Ajo gjithashtu iu nënshtrua testit të alkoolit në prani të një punonjëseje policie, ku rezultoi me një nivel prej 0.38 mg/l, çka përbën kundërvajtje sipas Kodit Rrugor.

30-vjeçarja u shoqërua në ambientet e Komisariatit Nr. 1 për veprime të mëtejshme. Sipas Policisë, gjatë qëndrimit në dhomën e shoqërimit, ajo ka goditur me grusht xhamin e dritares së dhomës duke e thyer atë.

Pas përfundimit të procedurave të nevojshme, ajo u arrestua në flagrancë për tre vepra penale: “Kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Shkatërrimi i pronës” dhe “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për vijimin e hetimeve.

Sqarim mbi një video në rrjetet sociale

Në lidhje me një video që po qarkullon në rrjetet sociale dhe që pretendon ushtrim dhune nga ana e Policisë ndaj të arrestuarës, Policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht, duke deklaruar se pretendimet nuk janë të vërteta. Sipas tyre, shërbimet e Policisë kanë zbatuar në mënyrë rigoroze procedurat standarde të punës dhe në asnjë moment nuk kanë ushtruar dhunë, as ndaj 30-vjeçares, as ndaj vëllait të saj.

Ngjarja mbetet në hetim nga autoritetet kompetente. /noa.al