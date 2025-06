DREJTPËRDREJT | SHBA HYJNË NË LUFTË KUNDËR IRANIT

Përditësime të drejtpërdrejta: Trump pretendon sukses pas bombardimeve amerikane në objektet bërthamore të Iranit. Presidenti Trump pretendon se vendet kryesore bërthamore të Iranit ishin “shkatërruar plotësisht” dhe paralajmëroi se do të kishte sulme të mëtejshme nëse Teherani do të hakmerrej kundër forcave amerikane

Irani lëshoi një valë raketash ndaj Izraelit dhe premtoi se do të mbrohet me çdo kusht, pasi forcat amerikane sulmuan tre nga objektet kryesore bërthamore në Iran. Presidenti Trump paralajmëroi se do të ketë më shumë sulme “nëse paqja nuk vjen shpejt”.

Zhvillimet e fundit:

Avionët luftarakë dhe nëndetëset amerikane sulmuan të dielën herët në mëngjes tre objektet kryesore të pasurimit bërthamor në Iran, duke e përfshirë drejtpërdrejt ushtrinë amerikane në luftën e Izraelit dhe duke shkaktuar frikë për një përshkallëzim të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.

Presidenti Trump deklaroi se qëllimi ishte “shkatërrimi i plotë i kapacitetit të pasurimit bërthamor të Iranit”. Ai tha në një fjalim televiziv nga Shtëpia e Bardhë se objektet ishin “shkatërruar plotësisht dhe pa mbetur gjë”.

> “Irani, ngacmuesi i Lindjes së Mesme, tani duhet të bëjë paqe,” – tha Trump. “Nëse nuk e bën, sulmet e ardhshme do të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të lehta.”

Sulmet kanë çuar në një gjendje alarmi të lartë në rajon, ku më shumë se 40,000 trupa amerikane janë të vendosura në baza ushtarake dhe anije luftarake, ndërsa Pentagoni po përgatitet për një hakmarrje pothuajse të sigurt nga Irani.

Cilat objekte u goditën?

Sulmet kishin në shënjestër:

Qendra e pasurimit nëntokësor të Fordo, e fortifikuar thellë në mal,

Impianti më i madh në Natanz, që ishte goditur disa ditë më parë nga Izraeli me armë më të vogla,

si dhe një objekt tjetër bërthamor në Isfahan.

Zyrtarët iranianë pranuan se sulmet kishin ndodhur. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike tha se nuk kishte rritje të rrezatimit jashtë objekteve. Një këshilltar i lartë i parlamentit iranian tha se objekti në Fordo ishte evakuuar më herët dhe se dëmet nuk ishin të pakthyeshme.

Ministria e Jashtme e Iranit e quajti sulmin “shkelje të rëndë dhe të paprecedentë të së drejtës ndërkombëtare” dhe deklaroi se do të mbrojë territorin dhe sigurinë e vet me çdo mjet të mundshëm.

Raketat iraniane dhe reagimi izraelit

Në të njëjtën kohë me fjalimin e Trump, sirenat e sulmeve ajrore në Izrael paralajmëruan për raketa balistike iraniane në ardhje. Autoritetet izraelite thanë se të paktën 16 persona ishin plagosur në këtë breshëri sulmesh, një nga shumë shkëmbimet e armëve që kanë ndodhur që kur Izraeli nisi një sulm të papritur ndaj Iranit më 13 qershor.

Izraeli njoftoi më pas se kishte nisur një seri sulmesh ndaj objektivave ushtarake në Iranin perëndimor.

—

Pikat kryesore që duhet të dini:

Reagimi në Kongresin Amerikan: Republikanët e lartë mbështetën Trump, duke e quajtur sulmin të domosdoshëm për të ndalur ambiciet bërthamore të Iranit. Por demokratët dhe disa republikanë të tjerë e kritikuan si jokushtetues dhe paralajmëruan se mund ta fusë SHBA-në në një luftë më të gjerë.

Roli i Izraelit:

Kryeministri Netanyahu tha se sulmet amerikane u realizuan në “koordinim të plotë” me ushtrinë izraelite.

Detajet e sulmit:

Një zyrtar amerikan tha se:

Gjashtë bombardues B-2 hodhën 12 bomba shkatërruese (bunker buster) prej 30,000 paundësh mbi Fordo.

Nëndetëset e Marinës Amerikane lëshuan 30 raketa TLAM ndaj Natanzit dhe Isfahanit.

Një B-2 hodhi edhe dy bomba të mëdha mbi Natanz.

Kjo ishte hera e parë që Forcat Ajrore të SHBA-së përdorën bombën GBU-57 “Massive Ordnance Penetrator” në një luftë reale.

Ngjarjet para sulmit:

Për një javë, Trump kishte qenë në dilemë nëse të përdorte municione kaq të fuqishme për të shkatërruar objektet e thella bërthamore të Iranit. Vetëm SHBA ka bomba të tilla në arsenalin e saj.

Çfarë pritet tani?

Ndërhyrja e SHBA-së do të hapë një fazë shumë më të rrezikshme të luftës. Sulmet mund të çojnë në:

hakmarrje të drejtpërdrejtë nga Irani ndaj bazave amerikane,

përfshirje të grupeve të armatosura në rajon,

dhe rrezik për përhapje të konfliktit në gjithë Lindjen e Mesme. /noa.al

Fotot e Shtëpisë së Bardhë tregojnë një pamje të rrallë brenda Dhomës së Situatave, ndërsa Trump autorizon sulmet në Iran