Irani godet aeroportin Ben Gurion në Izrael

IRAN- Forcat e armatosura iraniane thanë sot se kanë shënjestruar objekte në Izrael, përfshirë Aeroportin Ndërkombëtar Ben Gurion, pranë Tel Avivit, pas sulmeve të SHBA-së ndaj objekteve kryesore bërthamore të Republikës Islamike.

Forcat e Armatosura deklaruan se vala e njëzetë e Operacionit Premtimi i Ndershëm 3 filloi duke përdorur një kombinim të raketave me lëndë djegëse të lëngshme dhe të ngurta me rreze të gjatë veprimi me fuqi shkatërruese të kokave bërthamore. Sipas të njëjtit burim, objektivat përfshijnë aeroportin, një qendër kërkimore biologjike, bazat logjistike dhe qendrat e komandës dhe kontrollit.

Ministria izraelite e Shëndetësisë raporton se 86 persona të plagosur mbërritën në spitale për shkak të raundit të fundit të sulmeve me raketa iraniane. 77 prej tyre raportohet se janë në gjendje të mirë.