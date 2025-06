Ndeshjet e sotme në Kupën e Botës

SHBA – Kupa Botërore e Klubeve FIFA 2025 vazhdon të zhvillohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara këtë të diel, më 22 qershor, me një raund tjetër ndeshjesh të fazës së grupeve.

Ndeshjet e së dielës filluan në orën 00:00 në stadiumin MetLife në New York me një përballje të Grupit F midis Fluminense dhe Ulsan HD, ku brazilianët fituan 4-2.

Në orën 3:00 të mëngjesit, vëmendja u zhvendos në Los Angeles për një ndeshje të profilit të lartë: River Plate kundër Monterrey në Rose Bowl, në Grupin E, që përfundoi në një barazim 0-0.

FIFA premton një "prani të fortë sigurie" në Charlotte

Më vonë, në orën 18:00, Juventus dhe Wydad AC do të përballen në Lincoln Financial Field në Filadelfia. Ekipi maroken do të përpiqet të mbajë veten kundër fuqisë evropiane të “Zonjës së Vjetër”, e cila vjen pas një debutimi të luftuar fort. Në Grupin G, ku përfshihet edhe Manchester City, çdo pikë vlen shumë.

Dita e ndeshjes do të përfundojë në orën 21:00 në Charlotte, ku Real Madrid do të përballet me Pachuca në stadiumin Bank of America. Meksikanët humbën ndeshjen e tyre të parë dhe tani do të kërkojnë të mposhtin kampionët në fuqi të Evropës, të cilët e hapën me barazim.

22 qershor, ndeshjet sot në Kupën e Botës!…

Më vonë, në orët e para të së dielës deri të hënën, 23 qershor, do të luhen ndeshjet Salzburg kundër Al Hilal (ora 00:00) dhe Manchester City kundër Al Ain (ora 3:00 e mëngjesit).