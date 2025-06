Akuzohej si spiun i Mossadit, Irani ekzekuton me varje të dënuarin

IRAN- Autoritetet iraniane kanë ekzekutuar një burrë të dënuar për spiunazh për Izraelin. Ai u var pas përfundimit të procedurave penale dhe konfirmimit të dënimit të tij nga Gjykata Supreme.

Sipas autoriteteve gjyqësore iraniane, burri ishte arrestuar dhe dënuar për bashkëpunim me Mossadin izraelit. Gjykata e dënoi atë për akuza që mbartin dënimin me vdekje sipas kodit penal iranian. Sipas dosjes së çështjes, ai i kishte siguruar Mossadit informacione të klasifikuara në lidhje me vende strategjike në Iran, si dhe informacione në lidhje me individë me interes për agjencinë.

Ai dyshohet se është paguar me kriptomonedhë për shërbimet e tij. Gjatë periudhës së veprimit të tij, ai ishte në kontakt të vazhdueshëm me një person me emrin e koduar "David", i cili dyshohet se është një zyrtar i lartë i Mossadit në një nga vendet e Gjirit Persik. Kontaktet e tyre ishin javore dhe kryheshin përmes kanaleve të sigurta dixhitale.