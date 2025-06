Dialogu SHBA-Iran ngec që në fillim: Uashingtoni refuzon propozimin iranian

Irani shprehu gatishmëri për të negociuar, por SHBA-të e konsideruan përgjigjen e tij të papranueshme. Uashingtoni i ofroi Teheranit disa korniza të mundshme për një marrëveshje, por papritur, pala amerikane e vlerësoi përgjigjen e Republikës Islamike si jo mjaftueshëm konstruktive.

NEW YORK, 22 qershor – Irani ka sinjalizuar gatishmërinë e tij për të diskutuar një marrëveshje armëpushimi me Izraelin, por Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar përgjigjen e tij si të papranueshme për nisjen e negociatave. Lajmi është publikuar nga The New York Times, duke cituar dy zyrtarë ushtarakë izraelitë.

Sipas burimeve të gazetës, Uashingtoni i kishte ofruar Teheranit disa korniza të mundshme për një marrëveshje armëpushimi, por pala amerikane ka vlerësuar se qëndrimi iranian nuk ishte mjaftueshëm konstruktiv për të vijuar me negociatat. Nuk bëhen të ditura detaje konkrete mbi formatet e propozuara dhe arsyet specifike të mospranimit nga ana e SHBA.

Ndërkohë, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike, Abbas Araghchi, ka deklaruar më herët se Irani është i gatshëm për negociata, por kusht që Izraeli të ndalojë agresionin ndaj rajonit dhe aleatëve të Teheranit. Kjo deklaratë lë të kuptohet se çdo proces negociator varet nga veprimet në terren dhe jo vetëm nga diplomacia formale.