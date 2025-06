Dasmë me shkëlqim miliarderësh: Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez përgatiten për një ceremoni luksoze në zemër të Venecias

Venecia, Itali – Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez po përgatiten të kurorëzojnë dashurinë e tyre me një dasmë që pritet të jetë një nga ngjarjet më luksoze të vitit. Çifti, i njohur për jetën e tyre glamuroze dhe shijen e rafinuar, do të mirëpresë një grup të përzgjedhur prej rreth 200 të ftuarish në Venecia, në një ceremoni që do të reflektojë pasurinë dhe stilin e tyre të jetesës.

Në qendër të festimeve do të jetë superjahti "Koru", një anije e gjatë 127 metra me vlerë rreth 500 milionë dollarë, e cila është aktualisht e ankoruar pranë ishullit historik San Giorgio Maggiore. Ishulli pritet të mbyllet për publikun nga 24 deri më 29 qershor, çka ka shtuar spekulimet se ceremonia mund të zhvillohet mbi këtë jaht luksoz, përballë Bazilikës së famshme me të njëjtin emër.

Sipas burimeve të “Daily Mail”, Bezos ka rezervuar gjithashtu Scuola Grande della Misericordia – një nga ndërtesat më madhështore të Venecias – për datat 26–28 qershor. Edhe pse nuk është konfirmuar nëse ajo do të shërbejë si vendi zyrtar i dasmës, ajo pritet të jetë skena për një ose më shumë evente shoqëruese, si pritje ose darka gala.

Lista e të ftuarve përfshin emra të njohur të botës së famshme, si Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry dhe Orlando Bloom. Çdo i ftuar do të marrë një dhuratë artizanale me vlerë simbolike dhe estetike – një gotë qelqi të punuar me dorë nga kompania e njohur Laguna B, e specializuar në prodhimin e gotave veneciane të stilit tradicional goti de fornasa. Çdo gotë është unike, dhe çmimet për copë arrijnë deri në 167 dollarë.

Këto objekte janë dizajnuar nga Marie Brandolini, e cila ka kombinuar mjeshtërinë tradicionale veneciane me linja moderne, duke i dhënë gotës klasike një identitet bashkëkohor. Përveç këtyre dhuratave artizanale, pritet që paketat për të ftuarit të përfshijnë edhe produkte nga marka luksoze ndërkombëtare, në përputhje me stilin e njohur të Lauren Sanchez për modën dhe aksesorët ekskluzivë.

Shpenzimet totale për ceremoninë mendohet të kapin shifrat 15 deri në 20 milionë dollarë, duke përfshirë logjistikën, udhëtimet, akomodimin e të ftuarve, ushqimin gourmet dhe argëtimin në nivelin më të lartë.

Në një intervistë për Vogue në vitin 2023, Bezos kishte theksuar se organizimin e dasmës ia kishte lënë plotësisht Lauren-it, duke u shprehur: “Ajo e ka planifikuar gjithçka me dashuri dhe pasion. Unë vetëm po e shijoj procesin.”