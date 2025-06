Zbulohet e vetmja punë që do i mbijetojë Intelegjencës Artificiale!?

Ish-punonjësi i Google, Geoffrey Hinton, është në një mision për të rritur ndërgjegjësimin rreth rreziqeve të inteligjencës artificiale (IA), pavarësisht se ndihmon në formësimin që shohim sot.

77-vjeçari, i quajtur “kumbari i inteligjencës artificiale”, la pozicionin e tij në motorin e kërkimit në vitin 2023 në një përpjekje për të paralajmëruar njerëzit rreth inteligjencës artificiale, të cilën ai beson se përbën një kërcënim për njerëzimin.

“Duhet ta pranojmë se këto gjëra janë një kërcënim ekzistencial dhe duhet të përballemi me mundësinë që nëse nuk bëjmë diçka së shpejti, jemi afër fundit”, i shpjegoi ai Steven Bartlett në podkastin e tij ” Ditari i një CEO”.

Kur u pyet se cilat do të ishin këshillat e tij për njerëzit dhe perspektivat e tyre të karrierës, Hinton u përgjigj: “Ndërkohë, do të thoja se do të kalojë shumë kohë para se kompjuterat të jenë aq të mirë në manipulimin fizik sa ne, kështu që një bast i mirë do të ishte që njerëzit të bëheshin hidraulikë.”

Më pas, Bartlett ngriti çështjen se cilat industri janë më në rrezik të pushtohen plotësisht nga inteligjenca artificiale, duke vënë në dukje se avokatët dhe kontabilistët së shpejti mund të zëvendësohen.

“Prandaj përmenda hidraulikët, mendoj se hidraulikët janë më pak në rrezik. Dikush si një asistent ligjor, një avokat, nuk do të nevojiten për një kohë të gjatë.”- tha ai.