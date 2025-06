Bayern Munich kalon në raundin e të 16-tave

SHBA – Bayern Munich e nisi Kupën e Botës për Klube me një fitore të bujshme 10-0 kundër Auckland City. Në ndeshjen e dytë, testi i tyre i parë i vështirë, ishte kundër argjetinasve të Boca Juniors, të cilën e fituan 2-1 në fund, pavarësisht një performance dominuese.

Në minutën e 18-të FCB shënon dhe këtë herë epërsia do të zgjasë! Coman është autori i një krosi nga e djathta, i cili nën presionin e kundërshtarit, ai ia kalon topin Kane. Pas një sprinti të shkurtër, anglezi gjuan me qetësi me këmbën e majtë në cepin e djathtë dhe 1-0.

Pas pushimit, në minutën e 66-të, vjen goli i barazimit nga një kaos i papritur. Pasi Olise humbet topin, Velasco gjen sulmuesin Merentiel, i cili vrapon thellë pas Tah. Kapiteni i Bocës më pas thjesht e kalon topin përtej Stanisic, qëndron i qetë para Neuer dhe shënon për ta bërë rezultatin 1-1.

Por historia nuk kishte përfunduar. Në minutën e 84-t vjen dhe goditja e Bayernit kundër argjentinasve të Bocës. Në mes një situate konfuze, Kane ruan qetësinë në zonën e penalltisë dhe ia pason topin Olises.

Francezi gjuan me kujdes dhe gjuan ulët në këndin e majtë dhe i jep fitoren e merituar 2-1 bavarezëve, të cilët me 6 pikët e grumbulluara tani kanë siguruar kualifikimin për në raudin e të 16-ave.