Festa e blerjeve "618" e Kinës, e nisur fillimisht rreth 18 qershorit, por që tani zgjat disa javë, tregon një ndryshim më të gjerë drejt konsumit të përmirësuar dhe të orientuar drejt cilësisë.

Deri në mesnatën e së mërkurës, gjiganti i tregtisë elektronike "JD.com" raportoi mbi 2.2 miliardë porosi në platformat e tij, më shumë se dyfishin në krahasim me vitin e kaluar. Edhe platforma tjetër e tregtisë elektronike, "Tmall", gjithashtu shënoi rekord, me 453 marka që arritën secila mbi 100 milionë juanë (gati 13.94 milionë dollarë) shitje, duke shënuar një rritje prej 24 për qind nga viti i kaluar.

Programi kombëtar i këmbimit të mallrave të vjetra me të reja po nxit shpenzimet e forta të konsumatorëve këtë vit. E mbështetur nga 300 miliardë juanë bono të posaçme thesari me maturim ultra të gjatë dhe me përkrahje nga pushteti vendor, kjo nismë po e rrit kërkesën në të gjithë sektorët, nga pajisjet shtëpiake te makinat. Ndikimi ishte i qartë në të gjitha kategoritë kryesore në "JD.com", me shitjet e pajisjeve të telefonisë së lëvizshme dhe të pajisjeve elektroshtëpiake që u rritën përkatësisht 88 dhe 161 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë vjet.

Tregtia me pakicë e mundësuar nga inteligjenca artificiale (AI) rriti efikasitetin.

Inteligjenca artificiale luajti një rol më të madh gjatë festës "618" të këtij viti, duke i ndihmuar tregtarët të ulin kostot dhe të ripërcaktojnë mënyrën e lidhjes me konsumatorët.

"JD.com" tha se e rriti përdorimin e modeleve të mëdha gjuhësore gjatë festës "618" sivjet me 130 për qind krahasuar me Ditën e Beqarëve të vitit të kaluar – një tjetër festë e madhe e blerjeve në internet në Kinë, që mbahet çdo vit rreth 11 nëntorit.

Më shumë se 14 000 agjentë të AI-së dhe punonjës digjitalë u vendosën në të gjithë platformën, ndërsa 17 000 tregtarë përdorën prezantues virtualë për transmetim të drejtpërdrejtë në "JD.com". Këta prezantues AI-je kushtuan vetëm një të dhjetën e kostos së homologëve njerëzorë të tyre.