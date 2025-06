Kokainë në makinë dhe euro në bodrum, arrestohen 2 shqiptarë në Itali

Mediat italiane shkruajnë se në banesën e tyre u zbuluan gjatë kontrollit edhe 20 mijë euro cash, që dyshohet se janë të ardhura nga aktiviteti kriminal.

ITALIA- Dy shqiptarë janë arrestuar në Parma të Italisë teksa lëviznin me rreth 1,2 kg kokainë të pastër në makinë. Mediat italiane shkruajnë se në banesën e tyre u zbuluan gjatë kontrollit edhe 20 mijë euro cash, që dyshohet se janë të ardhura nga aktiviteti kriminal. Bëhet me dije se lënda narkotike u gjet gjatë një kontrolli të befasishëm të patrullës, e fshehur poshtë sediles së mjetit të të dyshuarve.

Mësohet se shqiptarët tërhoqën vëmendjen e efektivëve me mjetin e tyre pranë një rrethrrotullimi, ku bënë dy kthesa të plota, me qëllim shmangien e kontrollit në postbllok. Sipas mediave italiane, i fshehur nën sediljen e pasagjerit ishte një bllok kokaine me natriban, me peshë 1 kg e 140 gramë.

Në shtëpinë e tyre u gjetën 1700 euro në një dyshek, ndërsa në bodrum kishte një zarf që përmbante kartëmonedha prej 20 mijë eurosh në para të gatshme dhe një makinë paketimi me vakum, për përgatitjen e dozave, informon media italiane. Gjithashtu bëhet me dije se në një makinë tjetër në dispozicion të të dyve, u gjetën edhe 10 gramë kokainë. Pasi e vlerësoi arrestimin, gjyqtari hetues urdhëroi që njëri të mbahej në burg dhe personi tjetër të mbahej në arrest shtëpiak.