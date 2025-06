Irani emëron kreun e ri të inteligjencës së Gardës Revolucionare

IRAN- Irani ka emëruar Gjeneral Brigade Majid Khadami si kreun e ri të shërbimit të inteligjencës së Gardës Revolucionare, duke zëvendësuar Mohammad Kazemi, i cili u vra në një sulm ajror izraelit të dielën.

Ish-shefi i inteligjencës së IRGC-së, Kazemi, u vra të dielën, më 15 qershor, së bashku me dy oficerë të tjerë të lartë të inteligjencës, Hassan Moayegh dhe Mohsen Bagheri, në një sulm ajror izraelit.

Gjeneral Major Pakpour kërcënoi të premten e kaluar se "portat e ferrit" do të hapeshin dhe Izraeli do të përballej me "pasoja katastrofike" pas sulmeve ajrore të pashembullta dhe operacioneve tokësore shkatërrimtare ose sabotuese që nisi në tokën iraniane.