Drejtori ekzekutiv i Telegram: 100 fëmijët e mi do të trashëgojnë pasurinë prej 13.9 miliardë dollarë

SHBA- Themeluesi multimiliarder i aplikacionit të mesazheve të menjëhershme Telegram, Pavel Durov, thotë se ka lindur më shumë se 100 fëmijë.

"Klinika, ku fillova të dhuroja spermë 15 vjet më parë për të ndihmuar një mik, më tha se më shumë se 100 foshnje ishin ngjizur në këtë mënyrë në 12 vende", tha Durov për revistën politike franceze Le Point.

Durov, i cili thotë se është "babai zyrtar" i gjashtë fëmijëve të tjerë me tre partnerë të ndryshme, shtoi se të gjithë pasardhësit e tij do të ndajnë pasurinë e tij të vlerësuar prej 13.9 miliardë dollarësh (10.3 miliardë paund). Ai gjithashtu përsëriti se mohon çdo shkelje në lidhje me akuzat e rënda penale me të cilat përballet në Francë.

"Ata janë të gjithë fëmijët e mi dhe të gjithë do të kenë të njëjtat të drejta! Nuk dua që ata të shqyejnë njëri-tjetrin pas vdekjes sime", tha Durov.

Por manjati rus i teknologjisë tha për revistën se asnjë nga fëmijët e tij nuk do të kishte qasje në trashëgiminë e tyre për 30 vjet.

"Dua që ata të jetojnë si njerëz normalë, të ndërtojnë veten vetëm, të mësojnë t’i besojnë vetes, të jenë në gjendje të krijojnë, të mos jenë të varur nga një llogari bankare", tha ai.

40-vjeçari tha se kishte shkruar një testament tani sepse puna e tij përfshin rreziqe mbrojtja e lirive të sjell shumë armiq, përfshirë brenda shteteve të fuqishme. Aplikacioni i tij, Telegram, i njohur për fokusin e tij në privatësi dhe mesazhe të koduara, ka më shumë se një miliard përdorues aktivë mujorë.

Durov foli gjithashtu për akuzat penale me të cilat përballet në Francë, ku u arrestua vitin e kaluar pasi u akuzua për dështim në moderimin e duhur të aplikacionit për të ulur kriminalitetin. Ai ka mohuar se ka dështuar të bashkëpunojë me zbatimin e ligjit në lidhje me trafikimin e drogës, përmbajtjen e abuzimit seksual me fëmijë dhe mashtrimin. Telegram më parë ka mohuar se ka pasur moderim të pamjaftueshëm. Në intervistën për Le Point, ai i përshkroi akuzat si krejtësisht absurde.

"Vetëm pse kriminelët përdorin shërbimin tonë të mesazheve midis shumë të tjerëve, nuk i bën ata që e drejtojnë kriminelë", shtoi ai.