Inteligjenca artificiale, një mundësuese kyçe e transformimit dixhital të sektorit të energjisë

Kina dhe vendet e Azisë Qendrore janë të gatshme të rrisin shkëmbimet teknologjike, duke pohuar besimin e tyre të përbashkët në rëndësinë e krijimit dhe zhvillimit të partneriteteve shkencore e teknologjike me përfitim të ndërsjellë, sipas një deklarate të përbashkët të martën.

Gjashtë vendet – Kina, Kazakistani, Kirgizistani, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani – e morën këtë angazhim në Deklaratën e Astanasë të Samitit Kinë-Azi Qendrore.

Këto vende shprehën gjithashtu një gatishmëri të fortë për të promovuar transferimin e teknologjisë dhe komercializimin e gjetjeve kërkimore për të nxitur zhvillimin ekonomik e shoqëror rajonal nëpërmjet inovacionit

Në frymën e deklaratës, Kazakistani ka nënshkruar tashmë një sërë marrëveshjesh me kompanitë kineze. Këto projekte përfshijnë bashkëpunimin në transmetimin e rrymës së vazhdueshme me tension të lartë (HVDC), energjinë digjitale, hidrocentralet e rezervimit të energjisë me anë të pompimit, energjinë diellore, teknologjitë e hidrogjenit dhe nisma të përbashkëta kërkimore e zhvillimore.

"Kompanitë energjetike kineze janë tani investitorë të mëdhenj në sistemin energjetik të Kazakistanit", tha Ilyas Bakytzhan, zëvendësministri i Energjisë i Kazakistanit në një intervistë për CGTN-in. "Ne synojmë të thellojmë më tej marrëdhënien tonë për të krijuar qendra të përbashkëta funksionimi, për të mundësuar një planifikim me cilësi të lartë të zhvillimit të sistemit energjetik, për të krijuar kompani të përbashkëta prodhimi për të lokalizuar prodhimin e disa përbërësve të pajisjeve të energjisë së rinovueshme dhe për të bërë investime të përbashkëta në projektet energjetike brenda Kazakistanit".

Inteligjenca artificiale njihet gjithashtu si një mundësuese kyçe e transformimit digjital të sektorit të energjisë.