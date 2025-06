E duan, ose të dorëzuar, ose të vrarë, Khamenei transferon pushtetin! Analisti: Ja kush mund të jenë 3 ‘pasardhësit’ e mundshëm të tij?

Tehran- Si udhëheqës suprem i Iranit, jeta e Ali Khameneit është në rrezik sepse Izraeli ka kërcënuar ta vrasë atë dhe kryeministri iranian Benjamin Netanyahu më parë i kishte ndarë një plan vrasjeje presidentit amerikan Donald Trump, shqetësimet se kush mund ta pasojë Khamenein janë përshkallëzuar për shkak të luftës së vazhdueshme midis Izraelit dhe Iranit, sipas raportimeve. Ndërkohë që frika e vrasjes së Khameneit kishte mbetur, pasi të dy vendet kanë një marrëdhënie të tensionuar, tani ajo është rritur që kur Izraeli sulmoi Iranin më 13 qershor dhe Irani u kundërpërgjigj, me luftën që tani vazhdon për të pestën ditë, sipas CNN. Khamenei, madje thuhet se i ka transferuar përkohësisht disa nga fuqitë e tij ekzekutive Këshillit Suprem të Rojtarëve të Revolucionit, i ashtuquajturi Pasdaran. Të paktën sipas asaj që raporton Iran International, një faqe interneti dhe televizion i lidhur me qarqet opozitare iraniane në mërgim.

Kërcënimi i SHBA

Presidenti Donald Trump tha se SHBA-të e dinë se ku fshihet udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, gjatë konfliktit Izrael-Iran, por nuk duan që ai të vritet “për momentin”. Në një postim në rrjetet sociale, Trump kërkoi “dorëzim pa kusht” të Iranit, ndërsa konflikti pesë-ditor vazhdon të përshkallëzohet. “Ne e dimë saktësisht se ku fshihet i ashtuquajturi Udhëheqës Suprem”, shtoi Trump. “Ai është një objektiv i lehtë, por është i sigurt atje, Ne nuk do ta vrasim!, të paktën jo për momentin. Por ne nuk duam që raketat të qëllohen drejt civilëve ose ushtarëve amerikanë. Durimi ynë po mbaron.”

Fshehja në bunker

Sipas Marco Mancini, ish-kreu i kundërzbulimit italian, Ajatollah Ali Khamenei fshihet në një bunker nëntokësor në Lavizan, në zonën verilindore të Teheranit. “Është një bunker i vjetër në stilin e Bashkimit Sovjetik, 90-100 metra nën tokë, i pajisur me sisteme anti-bomba dhe anti-ajrore”, tha Mancini në një intervistë me Agenzia Nova. Gruaja dhe pesë fëmijët e Udhëheqësit Suprem thuhet gjithashtu se janë në strehimore, përfshirë Mojtaba Khamenei, i konsideruar si pasardhësi i tij i mundshëm. “I gjithë perimetri është i infiltruar nga Mossad”, shtoi ish-007, duke nënvizuar aftësinë e Izraelit për të vepruar edhe brenda zemrës së pushtetit iranian. Mossadi madje ka kapur dhe marrë në pyetje komandantët e Pasdaran falë burimeve të brendshme, duke sinjalizuar një krizë sigurie në zemër të shërbimeve iraniane. Sipas ish-007, “Khamenei është i tmerruar, dhe kështu është edhe familja e tij. Ata nuk u besojnë më as rojeve të tyre”.

Tre “pasardhës” të mundshëm

Analisti politik i Iran International, Morad Veisi, ka renditur tre kandidatë të mundshëm që mund të ketë zgjedhur Asambleja e Ekspertëve, organi përgjegjës për zgjedhjen e Udhëheqësit të ardhshëm Suprem. Sipas parashikimit të Veisit, djali i dytë i Khameneit, Mojtaba Khamenei, konsiderohet gjerësisht si pretendenti kryesor për të pasuar Khamenein, pasi ai është pasardhësi më me ndikim politik, raportoi Iran International. Mojtaba ka luajtur një rol të rëndësishëm në formësimin e vendimeve të mëdha politike për më shumë se 27 vjet, me bashkëpunëtorë të ngushtë, si Abbas Palizdar dhe ish-kreu i IRIB-it, Mohammad Sarafraz, që konfirmojnë ndikimin e Mojtabas, sipas raportit. Kandidati i dytë i mundshëm mund të jetë Alireza Arafi, i cili është një njeri i besuar i Khameneit, raportoi Iran International. Ai është gjithashtu nënkryetari i dytë i Asamblesë së Ekspertëve, anëtar i Këshillit të Gardianëve, udhëheqës i lutjes së së premtes në Qom dhe një figurë me ndikim në seminar, sipas raportit. Veisi përmendi gjithashtu se kandidati i tretë i mundshëm mund të jetë Hashem Hosseini Bushehri, nënkryetari i parë i Asamblesë së Ekspertëve, kreu i Shoqërisë Seminare të Qomit dhe udhëheqësi i lutjes së së premtes n në Qom, raportoi Iran International. Analisti politik shkroi se, “Lidhjet e tij të ngushta me Khamenein dhe rolet kyçe udhëheqëse i rrisin perspektivat e tij”.