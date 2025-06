Juventusit fiton 5 me 0 në debutimin e tij në Kupën e Botës. Video

SHBA – Juventusi shkatërroi Al Ain në debutimin e tyre në Kupën e Botës për Klube. Bardhezinjtë dominojnë në të gjithë stadiumin Audi Field në Uashington dhe fitojnë 5-0, falë dy dopiedave ​​nga Kolo Muani dhe Conceiçao dhe një goli nga Kenan Yildiz.

Tudor mund të jetë më shumë se i kënaqur: të gjitha zgjedhjet e tij kanë dhënë rezultate. Për më tepër, më në fund pamë një Juve me një ide të saktë për futbollin: zhvillim me shumë lojtarë, kombinime në hapësira të ngushta, mbrojtës krahu që shoqërojnë për të krijuar superioritet dhe "nënsulmuesit" që janë gjithnjë e më shumë protagonistë.

Në Audi Field në Uashington, ndeshja midis Juventusit dhe Al Ain nis me një ritëm të mirë. Gjuajtja e parë vjen pas vetëm 10 minutash dhe është nga klubi emiratian: Zabala gjen hapësirë ​​në të djathtë dhe provon një gjuajtje nga jashtë që nuk e tremb Di Gregorion, por përkundrazi është preludi i shfaqjes së Juventusit.

Në fakt, në kundërsulm, lojtarët e Tudorit e zhbllokojnë ndeshjen. Një kombinim i bukur në vijën e ngushtë të treçerekëve e vendos Alberto Costën në kushte të mira për të krosuar nga skaji: portugezi e shënon topin në shtyllën e largët për Kolo Muanin , i cili ngrihet në qiell dhe shpon një Rui Patricio të pafajshëm.

Al Ain përpiqet të përgjigjet, por Juve është shumë superiore dhe kur skuadra e Ivic ngrihet, bardhezinjtë bëhen gjithashtu të rrezikshëm në kundërsulm. Ashtu si në minutën e 16-të, kur nga një goditje dënimi e mirë për Al Ain, e pritur në vijë nga Savona, Juve rifillon duke shkaktuar shpejtësinë dhe teknikën e Conceiçao: portugezi shpik një tunel që shkakton "oh" habi nga spektatorët dhe e shqyen prapavijën e Emirateve në dysh.

Megjithatë, dyfishimi vetëm shtyhet. Në fakt, në minutën e 20-të vjen ‘unaza’ e dytë e Juves. Alberto Costa, një nga më të mirët, rikuperon topin dhe më pas, me teknikë dhe forcë, mbjell panik në të djathtë, para se t’ia kalojë Conceiçao në pikën e penalltisë. Gjuajtja e Chicos është qendrore, por një devijim e nxjerr Rui Patricion jashtë loje.

Në minutën e 30-të, Kenan Yildiz iu bashkua edhe festës. Ylli turk mori një pasim nga Thuram në qendër të majtë, u çlirua nga disa kundërshtarë dhe e mposhti Rui Patricio me një gjuajtje me të djathtën që puthi shtyllën përpara se të shkonte në rrjetë. 3-0, një goditje teknike eliminuese për Al Ain, e cila, pas një nisjeje të mirë, u zhduk ngadalë nga fusha nën goditjet e një Juve të shkëlqyer.

Bardhezinjtë ishin të mbushur plot dhe para përfundimit të pjesës së parë kishte hapësirë ​​për ta rritur më tej diferencën. Mbrojtja e Al Ain i lejoi Kolo Muani të luante në thellësi dhe, i ushqyer nga një tjetër pasim i saktë nga Khephren Thuram, ai e dogji Kouame dhe e mposhti Rui Patricio me një prekje elegante nga jashtë. Dy gola për francezin.

Pjesa e dytë hapet me hyrjen e Douglas Luiz dhe Weah në vend të Cambiasos dhe Thuram dhe një gol i anuluar për Al Ain: Emiratasit do ta kishin ngushtuar diferencën në një përleshje, pas një goditjeje nga këndi, por gjyqtari i katërt vëren pozicionin jashtë loje të Traores.

Kur Juve duket se e ka ngritur këmbën nga pedali i gazit, Conceiçao gjen rrugën drejt portës për herë të pestë. Portugezi gjuan nga e djathta, duke kaluar me shkathtësi dy kundërshtarë përpara se të përfundojë me një gjuajtje kirurgjikale me të majtën në shtyllën e largët.

Në minutën e 58-të, ndeshja praktikisht ka mbaruar. Tudor gjithashtu i fut në lojë Vlahovicin dhe Koopmeinersin, të cilët në një lloj “kohe mbeturinash” në stilin e basketbollit, nuk gjejnë lavdi personale. Ajo që në vend të kësaj vetëm Douglas Luiz e shijon: braziliani godet shtyllën me një gjuajtje nga jashtë në minutat e fundit të ndeshjes. Përfundon 5-0 për Juven, e cila paralajmëron Manchester Cityn: gjuetia për vendin e parë është e hapur.