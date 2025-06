Qeveria holandeze rekomandon që fëmijët nën 15 vjeç të mos përdorin TikTok dhe Instagram

Qeveria holandeze u këshilloi prindërve që të mos i lejojnë fëmijët nën 15 vjeç të përdorin platformat e mediave sociale si TikTok dhe Instagram, duke përmendur problemet psikologjike dhe fizike tek fëmijët që i përdorin ato, duke përfshirë sulme paniku, depresion dhe vështirësi në gjumë.

Ministria e Shëndetësisë gjithashtu i inkurajoi prindërit të kufizojnë kohën që fëmijët e tyre kalojnë duke përdorur pajisje elektronike, të mbajnë telefonat dhe laptopët larg dhomave të gjumit dhe të kalojnë 20 minuta para ekranit, të ndjekura nga dy orë lojëra jashtë. Kjo u jep fëmijëve kohë për të zhvilluar më tej qëndrueshmërinë dixhitale dhe njohuritë mediatike, tha Vincent Karremans, zëvendësministër i përkohshëm për rininë dhe sportin, në një letër drejtuar parlamentit. Karremans është një nga disa ministrat që mbetën në detyrë pasi qeveria holandeze u shemb në fillim të këtij muaji në pritje të zgjedhjeve të tetorit. Si TikTok ashtu edhe Instagram kërkojnë që përdoruesit të jenë të paktën 13 vjeç. Udhëzimet, të cilat nuk janë ligjërisht të detyrueshme, bëjnë dallimin midis faqeve të mediave sociale si TikTok dhe Instagram dhe platformave të ndërveprimit social si shërbimet e mesazheve WhatsApp dhe Signal. Faqet e mediave sociale kanë karakteristika dukshëm më të shtuara të dizajnit që kanë një ndikim negativ tek fëmijët, tha qeveria. Fëmijët mund të përdorin shërbimet e mesazheve që nga mosha 13 vjeç, viti kur shumica e fëmijëve holandezë fillojnë shkollën e mesme, sipas rekomandimeve.

Vitin e kaluar, Australia u bë vendi i parë në botë që ndaloi fëmijët nën 16 vjeç të përdorin mediat sociale. Danimarka dhe Franca po shqyrtojnë legjislacion të ngjashëm, dhe Suedia lëshoi ​​rekomandime për kufizimin e kohës para ekranit për fëmijët vitin e kaluar. Një grup ekspertësh i mbledhur me kërkesë të parlamentit holandez zbuloi se koha intensive para ekranit dhe përdorimi i mediave sociale mund të rezultojë në probleme fizike dhe psikologjike tek fëmijët. Shkollat ​​holandeze u kanë ndaluar nxënësve të përdorin tableta, telefona celularë dhe ora inteligjente, me disa përjashtime. Në maj, rreth 1,400 mjekë dhe ekspertë të mirëqenies së fëmijëve në Holandë nënshkruan një letër publike duke i bërë thirrje qeverisë të ndalojë fëmijët nën 14 vjeç të kenë telefona celularë dhe të kufizojë përdorimin e mediave sociale deri në moshën 16 vjeç. Në shkurt, Mbretëresha holandeze Máxima tha se vajza e saj më e vogël, Princesha Ariane, kishte probleme me shikimin nga kalimi i shumë kohës në pajisjet mobile.