Padia për shpifje ndaj Kokës dhe Bregut, avokati: Veliaj më 15 korrik është urdhëruar të vijë forcërisht

TIRANA- Ish-sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë deri në vitin 2017, Vojo Bregu, ka bërë një postim në rrjetet sociale ku shkruan për padinë e bërë ndaj tij dhe gazetarit Bledian Koka nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj për shpifje. Veliaj paditi gazetari Koka për disa denoncime që ai ka bërë në emisionin "Piranjat".

Ndërkohë Bregu bën me dije në postim se gjykata ka urdhëruar që akuzuesi Veliaj, në seancën e rradhës, më datë 15 Korrik, ora 10:30, duhet të vijë forcërisht në gjykatë i shoqëruar nga policia e burgjeve.

Ai shton se nisur nga statusi aktual, Veliaj do të duhet të paraqitet me pranga në duar pavarësisht se thekson se nuk ka ndonjë kënaqësi të shikoj njerëz me pranga.

POSTIMI:

Padia e Erion Veliajt ndaj gazetarit Bledian Koka(dhe ndaj meje si kolateral i z. Koka) e klasifikuar si SLAPP dhe nga raportet ndërkombëtare, sot ka marrë një rrjedhë interesante.

Gjykata ka urdhëruar që akuzuesi Erion Veliaj, i cili na ka paditur për shpifje, në seancën e rradhës, më datë 15 Korrik, ora 10:30, duhet të vijë forcërisht në gjykatë i shoqëruar nga policia e burgjeve, dhe natyrisht me pranga, për shkak të statusit aktual të z. Veliaj.

Nuk është se kam ndonjë kënaqësi të shikoj njerëz me pranga, por sa më shumë kalon koha, po bindem se karma herët a vonë vepron.