Irani lëshon për herë të parë raketën Sajjil që tronditi Izraelin

Irani lëshon raketën Sajjil me rreze të mesme veprimi në luftime për herë të parë

Garda Revolucionare e Iranit tha sot se Irani kishte qëlluar raketën me rreze të mesme veprimi Sajjil-Tasnim në luftime për herë të parë.

Cilat janë karakteristikat e raketave iraniane që shpuan Mburojën e Hekurt?

Në vazhdimin e Operacionit "Premtimi i Vërtetë 3", Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) prishi ekuacionet e sigurisë së Izraelit dhe e zhyti Tel Avivin në habi dhe ankth me sulme raketore të sakta dhe të gjera thellë në territoret e pushtuara.

Sipas Pars Today, forcat ajrore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), të shtunën në mbrëmje, kryen një fazë të re të Operacionit "Premtimi i Vërtetë 3" me emrin e koduar "O Ali Ibn Abi Talib", dhe kryen një sulm të gjerë dhe të kombinuar ndaj objektivave strategjikë të Izraelit.

Ky operacion, i cili u hartua dhe u krye me pjesëmarrjen e njëkohshme të raketave balistike dhe dronëve sulmues, ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj agresionit dhe veprimeve subversive të regjimit izraelit kundër interesave të Republikës Islamike të Iranit, raporton Pars Today.

Sipas agjencisë së lajmeve Fars, raketat balistike "Emad", "Qadr" dhe "Kheibarshekan" u përdorën në këtë operacion për të synuar pikat e ndjeshme në Haifa, Tel Aviv dhe rajonet veriore të territoreve të pushtuara.

Shënjestrimi i saktë i rafinerive, qendrave të furnizimit me energji dhe impiantit të furnizimit me karburant të Forcave Ajrore të regjimit sionist në këtë sulm tregon saktësinë dhe fuqinë e këtyre raketave për të depërtuar thellë në sistemet mbrojtëse të armikut.

Raketa balistike "Emad", një nga armët më të sakta me rreze të gjatë veprimi të Iranit, luajti një rol kyç në këtë operacion. Kjo raketë, me një rreze veprimi prej afërsisht 2000 kilometrash dhe me aftësinë për t’u drejtuar deri në momentin e impaktit, është zhvilluar bazuar në raketën "Qadr" dhe është e pajisur me një kokë luftarake të shkëputshme që mund të kontrollohet nga krahët manovrues. Saktësia e lartë e raketës i lejoi asaj të godiste me sukses objektivat kyçe në Haifa.

Raketa "Qadr", e cila është projektuar në tre modele të ndryshme me rreze veprimi midis 1350 dhe 1950 kilometrave, demonstroi edhe një herë aftësitë e saj operacionale. Duke përdorur sisteme të përparuara udhëzimi inercial dhe karburant të lëngshëm, raketat e kësaj familjeje luajtën një rol të rëndësishëm në shkatërrimin e qendrave mbrojtëse të Izraelit dhe infrastrukturës logjistike.

Përveç këtyre, përdorimi i raketës së përparuar "Kheibarshekan", e cila u zbulua për herë të parë në shkurt 2021, i dha një dimension të ri operacionit të mbrëmshëm. Kjo raketë, me kokën e saj luftarake trikonike të projektuar posaçërisht, ka manovrim të lartë gjatë rihyrjes në atmosferë dhe është projektuar posaçërisht për të anashkaluar sistemet e përparuara të mbrojtjes si "David’s Sling" dhe "Patriot".

Dimensionet e tij më të vogla lejojnë që të mbahet dhe të qëllohet nga një sërë lançuesish, duke përfshirë platforma civile të kamufluara, gjë që rrit fuqinë e tij operacionale.

Sipas raportimeve të mediave izraelite, të paktën një vendas u vra dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë këtij operacioni. Imazhet e publikuara nga qytetet veriore në territoret e pushtuara tregojnë shpërthime masive, zjarre në objektet e naftës në Haifa dhe dëme të rënda në infrastrukturën ushtarake dhe ekonomike.

Izraelitët kanë pranuar se sulmet e fundit të Republikës Islamike të Iranit kanë qenë të pashembullta për sa i përket intensitetit, saktësisë dhe koordinimit, dhe se sistemet mbrojtëse të regjimit nuk kanë arritur t’i kundërshtojnë ato në mënyrë efektive.

Ndërkohë, sistemi mbrojtës i Iranit, i vendosur në gatishmëri të plotë, arriti të kapte dhe shkatërronte një numër të konsiderueshëm raketash lundrimi, dronësh sulmues dhe mikro-aeroplanësh në rajone të ndryshme të vendit, në përgjigje të kundërmasave të ushtrisë izraelite.

Sipas Shtabit të Mbrojtjes Ajrore Iraniane, vetëm në orët e para të konfliktit, u shkatërruan tre raketa lundrimi, 10 dronë dhe dhjetëra mikro-aeroplanë armiqësorë.

Sipas mesazheve të lëshuara nga zyrtarët ushtarakë iranianë, nëse agresioni i Izraelit vazhdon, dimensionet e operacioneve të ardhshme hakmarrëse do të jenë më të gjera dhe më të ashpra.

Operacioni “Premtimi i Vërtetë 3” konsiderohet një pikë kthese në strategjinë e parandalimit të Republikës Islamike të Iranit.

Sistemet e armëve të përdorura në këtë operacion jo vetëm që janë teknikisht të përparuara, por gjithashtu mbartin mesazhin në nivel strategjik se Irani ka aftësinë t’i imponojë një kosto të rëndë çdo armiku agresor, thuhet në median iraniane.