Lideri Suprem i Iranit refuzoi ofertën, Trump Paç fat!

Uashington- Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoi përmes një mesazhi ndaj udhëheqësit suprem të Iranit kur u pyet për komentet e fundit të Ajatollah Ali Khamenei se vendi i tij "nuk do të dorëzohet kurrë" në konfliktin me Izraelin.

"Unë i them, fat të mbarë", tha Trump nga Shtëpia e Bardhë.

I pyetur se kur do të mbarojë durimi i tij me Iranin, Trump tha: “Ai tashmë ka mbaruar – prandaj po bëjmë atë që po bëjmë.”

Këto komente vijnë ndërsa CNN ka raportuar se Trump po bëhet gjithnjë e më i hapur ndaj përdorimit të aseteve ushtarake amerikane për të goditur objektet bërthamore iraniane dhe po heziton për idenë e një zgjidhjeje diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit në rritje të Teheranit me Izraelin.

Megjithatë, presidenti tregoi se "asgjë nuk është tepër vonë" kur bëhet fjalë për një zgjidhje diplomatike.

Trump: Nuk do ta them publikisht nëse do sulmojmë Iranin. Duan të negocionojnë, por tani ndoshta është vonë Trump tha gjithashtu se ka folur çdo ditë me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, duke i ofruar lavde homologut të tij.

Më parë, udhëheqësi suprem i Iranit e paralajmëroi Trumpin për “dëm të pariparueshëm” nëse SHBA-të bashkohen me sulmet izraelite.

Ajatollah Ali Khamenei tha gjithashtu se Irani nuk do të dorëzohej, pas një paralajmërimi të mëparshëm nga presidenti i SHBA-së.

Izraeli goditi dy vende iraniane të prodhimit të centrifugave gjatë natës, thotë mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së, ndërsa Irani thotë se e ka synuar Izraelin me një raketë hipersonike.