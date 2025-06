650 km në orë brenda 1000 metrash në teknologjinë e ngritjes magnetike maglev

Në një përparim të rëndësishëm për teknologjinë kineze të ngritjes magnetike (maglev) të Kinës, studiuesit në laboratorin "Donghu" në provincën Hubei të Kinës Qendrore kanë përshpejtuar me sukses një automjet testimi prej 1.1 tonësh në 650 km/orë brenda vetëm 1 000 metrash, duke përdorur mbështetjen e ngritjes magnetike dhe sistemet e shtytjes elektromagnetike të përparuara.

Të dhënat e testimit treguan se mjeti arriti shpejtësinë e jashtëzakonshme në afro shtatë sekonda brenda një distancë udhëtimi prej 600 metrash, i tha Grupit Mediatik të Kinës Li Weichao, drejtori i Qendrës së Inovacionit të Teknologjisë së Shtytjes Elektromagnetike Maglev me Shpejtësi të Lartë në këtë laborator.

"Kjo është shpejtësia më e madhe në botë," bëri të ditur Li.

Kjo arritje është realizuar nga pista e testimit maglev me shpejtësi të lartë e zhvilluar nga laboratori, e cila ka një gjatësi vetëm 1 000 metra.

Ndryshe nga testet konvencionale të shpejtësisë që kërkojnë pista të gjata, zakonisht 30 deri në 40 kilometra, pista e re e testimit ka përdorur një metodë përshpejtimi në distancë të shkurtër, e cila kërkon matje ultra të sakta të shpejtësisë dhe pozicionimit.

"Matja e shpejtësisë së rrymës së ajrit dhe saktësia e pozicionimit mund të arrijnë deri në 4 milimetra", tha Li.

Nën ndikimin e forcave elektromagnetike, një efekt "shtytjeje si në pole" ndodh midis automjetit të testimit dhe pistës, pa kontakt fizik midis tyre. Mjeti i testimit ngrihet në ajër mbi pistën dhe, gjatë përshpejtimit, nuk kufizohet nga fërkimi dhe vetëm duhet të çajë rezistencën e ajrit.

Përveç arritjes së përshpejtimit të jashtëzakonshëm, teknologjitë e përparuara i lejojnë mjetit të ndalojë plotësisht në vetëm 200 metra. Me kontrollin e saktë si të përshpejtimit, ashtu edhe të frenimit, pista e testimit do të bëhet një platformë thelbësore për studimin e trenave me shpejtësi të lartë dhe zhvillimin e teknologjive të tjera të përparuara të transportit.