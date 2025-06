Erdogan për konfliktin Izrael-Iran: Turqia po përgatitet për çdo skenar!

Ankara- Presidenti turk, Tayyip Erdogan e përshkroi vetëmbrojtjen e Iranit kundër Izraelit si legjitime, duke pretenduar se Netanyahu e ka tejkaluar prej kohësh Hitlerin mizor në krimin e gjenocidin. Erdogan tha se Izraeli vazhdon politikën e tij të pushtimit dhe masakrës në Palestinë.

Sipas tij fotot dhe videot më të tmerrshme të Luftës së Dytë Botërore janë shumë të pafajshme krahasuar me imazhet që dalin nga Gaza sot. Ai tha se gjatë Holokaustit në Evropë, nuk kishte imazhe aq të tmerrshme dhe aq çnjerëzore sa ato që shohim në Gaza.

Duke iu referuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ai tha se shpreson që herët a vonë ai do të nxirret para një gjykate ndërkombëtare të pavarur, do të përballet me gjithçka që ka bërë dhe do të mbahet përgjegjës për krimet dhe masakrat që ka kryer në këtë botë, pa pritur për jetën e përtejme.

“E përsëris, heshtja përballë këtij agresioni, kësaj shpërfilljeje të rregullave, këtij terrorizmi shtetëror dhe grabitjeje, do të thotë që ju pranoni atë që po ndodh. Jo vetëm ata që mbështesin guximin e Izraelit, por edhe ata që heshtin, kanë gjakun e civilëve, foshnjave dhe fëmijëve të vrarë në duart dhe në flokët e tyre, dhe ky gjak nuk do të lahet kurrë”, tha presidenti turk.

Ai gjithashtu vuri në dukje se Turqia po bën dhe do të vazhdojë të bëjë gjithçka që mundet për të ndaluar këtë agresion çnjerëzor si në Gaza ashtu edhe në Siri, Liban, Jemen dhe Iran.

Erdogan tha gjithashtu se Turqia po përgatitet për çdo lloj zhvillimi negativ, për çdo skenar.

“Ne nuk u kushtojmë vëmendje sfidave të atyre që deri dje vepronin vullnetarisht si avokatë të Izraelit dhe pa turp apo frenim e quanin Hamasin një organizatë terroriste. Ata që më kritikuan pa mëshirë për fjalimin tim në fillim të mandatit parlamentar, sepse tërhoqa vëmendjen ndaj agresionit në rritje të Izraelit, sot nuk kanë të drejtë të na japin këshilla dhe të vënë në dyshim ndjeshmërinë tonë, por, nëse u ka mbetur edhe pak vetërespekt, duhet të pranojnë gabimet e tyre dhe të kërkojnë falje”, shtoi Rexhep Tajip Erdogan.

Ai theksoi gjithashtu se që nga 13 qershori, kur filloi konflikti midis Izraelit dhe Iranit, ai është angazhuar duke folur dy herë me presidentët e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe të Iranit, Masud Peskov, si dhe me udhëheqës të rajonit, si dhe me presidentin rus Vladimir Putin.