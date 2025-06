Shqipëria ndër 11 vendet më të plakura në Europë – Plaket katër herë më shpejt se BE

Tiranë, 18 Qershor 2025 – Shqipëria është renditur ndër 11 vendet me popullsinë më të plakur në Europë, sipas të dhënave të fundit të Eurostat për vitin 2024. Mosha mediane në vend ka arritur në 44.3 vjeç, duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2010, kur kjo tregues ishte 31.9 vjeç. Me këtë ritëm, Shqipëria është plakur katër herë më shpejt se mesatarja e Bashkimit Europian, ku mosha mediane është rritur me 3.4 vite.

Kjo rritje drastike nuk është regjistruar në asnjë vend tjetër të kontinentit në një periudhë kaq të shkurtër. Faktorët kryesorë pas këtij fenomeni janë rritja e ulët e lindshmërisë (nën 1.5 lindje për grua) dhe emigracioni masiv i të rinjve, veçanërisht në grupmoshat 20–35 vjeç.

Për krahasim, vendet me popullsinë më të plakur në Europë janë Italia (48.7 vjeç), Bullgaria, Portugalia, Greqia dhe Spanja, ndërsa Shqipëria ndan pozicionin me Hungarinë (mbi 44 vjeç), duke lënë pas shumë vende të tjera të rajonit. Në kontrast, vendet më të reja në moshë janë Armenia, Turqia, Azerbajxhani dhe Kosova, me një moshë mediane rreth 33–34 vjeç.

Ekspertët demografë paralajmërojnë se nëse trendi vazhdon, forca e punës në Shqipëri mund të tkurret me 8% deri në vitin 2030, çka do të ndikojë negativisht në rritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve.

Në këtë kontekst, kërkohet veprim i menjëhershëm strategjik, përmes politikave që synojnë:

Frenimin e emigracionit të të rinjve,

Kthimin e diasporës,

Inkurajimin e lindjeve,

dhe rritjen e produktivitetit të punës.

Pa ndërhyrje të shpejta dhe të strukturuara, Shqipëria përballet me sfida të rënda demografike në dekadat në vijim.