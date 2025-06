Banorët në Berlin mund të zhyten pas një shekulli në lumin e ndaluar për notim

Një shekull pasi Berlini ndaloi notin në lumin Spree për shkak të ndotjes, po bëhen përpjekje për të lejuar përsëri notin. Të martën, rreth 200 persona notuan në lumë për të demonstruar pastërtinë e tij dhe kënaqësinë e notit në lagjen historike Mitte të qytetit.

Një grup i quajtur Fluss Bad Berlin (Pishina e Lumit Berlin) ka disa vite që mbështet rihapjen e lumit Spree për notarët. “Për 100 vjet tani, njerëzve nuk u është lejuar të notojnë dhe ne nuk mendojmë më se kjo është e justifikuar sepse mund të tregojmë se cilësia e ujit është zakonisht mjaft e mirë për të notuar gjatë sezonit”, tha Jan Edler, një anëtar i bordit të Fluss Bad Berlin.

Për të anashkaluar ndalimin, grupi e regjistroi notin e tyre si protestë. Edler theksoi dëshirën e tyre që njerëzit ta përdorin përsëri lumin Spree për qëllime rekreative, duke përmendur cilësinë e përmirësuar të ujit të lumit dhe monitorimin e vazhdueshëm. Edhe zyrtarët e qytetit kanë shprehur interes për të rikthyer notin në lumë në vitin 2026.

Mbështetësit e heqjes së ndalimit drejtohen nga Parisi, ku lumi Sena u rihap për not gjatë Lojërave Olimpike dhe do të rihapet këtë verë. Noti ishte i ndaluar atje që nga viti 1923. Vjena lejon notin në kanalin e lumit Danub, Bazeli në Rajn, dhe Amsterdami ka zona të caktuara për not në kanal. Vetëm në Berlin noti në Spree është ndaluar vazhdimisht që nga viti 1925, kur qyteti mbylli pellgjet e lumit për shkak të ujit toksik.

Uji tani është i pastër, përveç pas shirave të rrëmbyeshëm. Lejimi i notit do të kërkonte modifikimin e mbrojtjes së monumenteve historike për të instaluar rrugë hyrëse dhe stacione shpëtimi. Trafiku i anijeve gjithashtu përbën një rrezik. Fluss Bad Berlin synon të hapë fillimisht një segment kanali prej gati 2 kilometrash pa trafik anijesh.

Berlini mund të ketë nevojë për më shumë vende ku njerëzit të freskohen gjatë verave të nxehta, pasi pishinat e jashtme shpesh janë të mbipopulluara. “Qytetet po bëhen më të nxehta”, tha Edler. “Është gjithashtu një çështje drejtësie mjedisore për të krijuar mundësi për njerëzit që nuk mund të largohen nga qyteti kur është vapë.”