Përfundon takimi i Trump me Këshillin e Sigurisë, Presidenti: Mund të bashkojmë forcat me Izraelin për goditjen e armëve bërthamore të Iranit

Washington- Takimi i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare në Dhomën e Situatave në Shtëpinë e Bardhë, i cili zgjati më shumë se një orë, ka përfunduar.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë përditësim nga Shtëpia e Bardhë ose nga vetë Donald Trump në lidhje me vendimet e marra.

Burime të Shtëpisë së Bardhë i thanë CBS se takimi do të shqyrtonte mundësinë e bashkimit të forcave të SHBA-së me Izraelin dhe goditjes së objekteve bërthamore në Iran, përfshirë Fordow.

Zyrtarët amerikanë thanë se Trump po i mban të gjitha opsionet të hapura, por këmbëngulën se Uashingtoni nuk ka qenë i përfshirë në fushatë deri më tani.

Opsioni më i mundshëm që Trump po shqyrton është përdorimi i bombave gjigante amerikane “shkatërruese bunkerësh” kundër uzinës bërthamore të varrosur thellë në Fordow të Iranit, të cilën bombat izraelite nuk mund ta arrijnë.

“New York Times” raportoi se Trump po shqyrton gjithashtu mundësinë që avionët cisternë amerikanë të furnizohen me karburant për avionët luftarakë izraelitë, në mënyrë që ata të mund të kryejnë misione me rreze të gjatë veprimi.

Zyrtarët amerikanë kanë thënë se çmontimi i programit bërthamor të Iranit, të cilin vendet perëndimore thonë se Teherani po e përdor për të blerë armë bërthamore, megjithëse qeveria iraniane e mohon këtë, mbetet një përparësi për Trump.

Më parë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump hodhi poshtë vlerësimin e Drejtoreshës së Inteligjencës Kombëtare (DNI) Tulsi Gabbard se Irani nuk po zhvillon armë bërthamore, duke kundërshtuar publikisht shefin e tij të inteligjencës për herë të parë që nga fillimi i mandatit të tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë.

Duke hedhur poshtë kritikat e Gabbard, Presidenti Trump duket se përqafoi justifikimin e Benjamin Netanyahut për sulmet ajrore të Izraelit kundër objekteve ushtarake dhe bërthamore në Iran, pasi kryeministri izraelit pretendoi se Teherani ishte në prag të pajisej me një armë bërthamore.

Duke folur me gazetarët në Air Force One, ndërsa kthehej në Uashington nga samiti i G7 në Kanada, Trump u pyet se sa afër besonte se ishte Irani me pajisjen me armë bërthamore. “Shumë afër”, u përgjigj ai.

Kur iu vu në dukje se Gabbard dëshmoi para Kongresit në mars se Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës ende beson se Teherani nuk po kërkon të zhvillojë një kokë bërthamore, Trump këmbënguli: “Nuk më intereson çfarë tha ajo. Mendoj se (iranianët) janë shumë afër ta kenë atë.”

Deklaratat e Trumpit ngjallën kujtime të përplasjeve të tij me agjencitë e inteligjencës amerikane gjatë mandatit të tij të mëparshëm presidencial, përfshirë atë të shkaktuar nga akuzat se Rusia u përpoq të ndikonte në zgjedhjet e vitit 2016 në favor të tij.

Gabbard dëshmoi gjithashtu para Kongresit Amerikan se agjencitë e inteligjencës amerikane nuk besojnë se udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, kishte urdhëruar rinisjen e programit të tij të zhvillimit të armëve bërthamore, të cilin Uashingtoni dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) e konsideruan të përfunduar në vitin 2003.

Irani ka mohuar vazhdimisht se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore, duke pohuar se programi i tij i pasurimit të uraniumit është ekskluzivisht për qëllime civile.