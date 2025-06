‘Republika Islamike ka marrë fund dhe po bie’! Djali në mërgim i monarkut të rrëzuar të Iranit bën thirrje për kryengritje: Koha për t’u ngritur

Reza Pahlavi, djali në mërgim i monarkut të rrëzuar të Iranit, bëri thirrje për një kryengritje në Iran, duke thënë se “Republika Islamike ka marrë fund dhe po bie”.

Në një fjalim video të publikuar në X të martën, Pahlavi tha se “nevojitet vetëm një kryengritje totale për t’i dhënë fund, përgjithmonë, këtij makthi kolektiv”.

“Tani është koha për t’u ngritur. Koha për ta rimarrë Iranin. Të gjithë së bashku”, tha ai. “Mos u shqetësoni për ditën pas rënies së Republikës Islamike. Irani nuk do të hyjë në një periudhë paqëndrueshmërie apo lufte civile”, tha ai.

Në vitet e fundit, Izraeli ka forcuar lidhjet me Pahlavi-n, i cili ka shprehur mbështetje për veprimet e Izraelit, duke marrë lëvdata nga disa në diasporën iraniane dhe akuza për tradhti nga të tjerë.

Babai i tij, Shahu i ndjerë i Iranit, kishte lidhje të ngrohta me Izraelin përpara se të rrëzohej nga Revolucioni Islamik në vitin 1979.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX

