“Hëngra akullore me babin dhe pastaj ai vrau mamin” – Trondit rrëfimi i djalit

Një ngjarje makabre vazhdon të trondisë Italinë dhe opinionin publik shqiptar. Gentiana Hudhra, një 45-vjeçare shqiptare, u vra me thikë në mes të një parku në Marche nga ish-bashkëshorti i saj, Nikollaq Hudhra, 55 vjeç, gjithashtu me origjinë shqiptare. Vrasja ndodhi në mbrëmjen e 14 qershorit, pak pas orës 19:45, në Viale Benadduci, pranë një parku në qendër të qytetit.

Një nga momentet më rrëqethëse të kësaj tragjedie ka qenë rrëfimi i djalit të viktimës, Mario, i cili foli për mediat e huaja: “Shkova të haja akullore me babin, pastaj ai vrau mamin.”

Ky detaj i dhimbshëm hedh dritë mbi gjendjen psikologjike të autorit dhe mbi faktin që vrasja mund të ketë qenë e paramenduar. Mediat italiane raportojnë se Nikollaq kishte menduar të kryente krimin edhe dy apo tre herë gjatë muajve të fundit.

Gentiana Hudhra dhe ish-bashkëshorti i saj ishin të ndarë që prej vitit 2021 dhe nuk bashkëjetonin. Viktima ishte në rrugë për të shkuar në punë kur u përball me ish-bashkëshortin. Mes tyre shpërtheu një debat i dhunshëm që degjeneroi shpejt në sulm fizik. Nikollaqi nxori një thikë me teh 18 centimetra dhe e goditi disa herë me forcë, përpara se të vazhdonte ta qëllonte me shkelma edhe pasi ajo kishte rënë përtokë, e pafuqishme.

Dëshmitarët e pranishëm treguan për skena të rënda: “Dëgjova britma dhe pashë burrin duke e goditur me shkelma gruan. Ishte ulur në një stol, thuajse i kënaqur, dhe thoshte: ‘Unë e bëra, jam mirë. Po pres.’”

Kalimtarët lajmëruan menjëherë shërbimet e emergjencës dhe policinë. Në vendngjarje mbërritën forcat e rendit, karabinierët dhe ambulanca, por për Gentianën ishte shumë vonë. Autori nuk bëri rezistencë dhe u shoqërua nga policia në komisariat, ku u mor në pyetje nga prokurori publik Enrico Riccioni. Para hetuesve, Nikollaq Hudhra tha se e kishte kryer vrasjen “për të shpëtuar fëmijët”.

Autoritetet italiane kanë urdhëruar kryerjen e autopsisë mbi trupin e viktimës, ndërkohë që hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht motivet dhe dinamikën e ngjarjes.

Ish-çifti kishte dy fëmijë, përkatësisht 21 dhe 23 vjeç, të cilët jetonin me nënën e tyre.

Gentiana punonte si kujdestare dhe po shkonte në punë, kur u sulmua papritur në parkun e Viale Benadduci nga ish-bashkëshorti, i cili dyshohet se vuante nga probleme të shëndetit mendor.