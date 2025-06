Shpërthen vullkani në Indonezi reja e hirit ngrihet 11 kilometra

Mali Lewotobi Laki-laki në provincën Nusa Tenggara Lindore të Indonezisë shpërtheu të martën, duke hedhur një re të madhe hiri 11 kilometra të lartë, tha agjencia e vullkanologjisë së vendit.

Agjencia tha gjithashtu se kishte ngritur nivelin e alarmit të vullkanit në nivelin më të rrezikshëm, duke paralajmëruar për rrjedhje të mundshme lave nëse bie shi i rrëmbyeshëm.

Shpërthimi i fundit i Lewotobi Laki-laki ishte në maj kur autoritetet gjithashtu e ngritën nivelin në nivelin më të rëndë.

Imazhet e ndara nga agjencia të martën treguan një re portokalli hiri në formën e një kërpudhe që përfshiu një fshat aty pranë.

Nuk është e qartë nëse ka pasur ndërprerje të fluturimeve. Kur Lewotobi Laki-laki shpërtheu në mars, linjat ajrore u detyruan të anulonin dhe vononin fluturimet për në Bali, përfshirë Jetstar dhe Qantas Airways të Australisë.

Indonezia ndodhet në "Unazën e Zjarrit të Paqësorit", një zonë me aktivitet të lartë sizmik në majë të disa pllakave tektonike.

BREAKING: Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia has erupted 🌋

"There was an eruption of Mount Lewotobi Laki-laki on Tuesday, June 17, 2025, at 17:35 WITA with an observed ash column height of ± 10,000 m above the peak (± 11,584 m above sea level)," said the Volcano Observation… pic.twitter.com/lpWZnHQwk1

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2025