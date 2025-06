Pse nuk e permend ‘dashurinë e shekullit’? Hoxha i drejtohet Alibejt dhe zbulon lidhjen e tij

Xhuliano Hoxha në seancën e sotme për ‘Plumbin e Artë’ ka zbuluar vajzën që i ka marrë zemrën, Erion Alibejt.

Para togave të zezam Hoxha ka pyetur Alibejn se përse nuk e përmend, Megi Kilën.

Duke e cilësuar këtë si dashurinë e shekullit të Alibejt, Hoxha theksoi se ky i fundit merrte informacione nga Megi për Emiljano Ramazanin.

“Tregoje pak si e pyesje Megi Kilën për Emiljano Ramazanin? Pse nuk e permend Megi Kilën, dashurinë e shekullit? Se për vrasjen e Bujar Çelës unë kam qenë në shtëpi. S’kam lidhje fare me këtë ngjarje. Procesi jonë është i padrejtë fare, po manipulohet. Gjyqi zhvillohet si don Nuredin Dumani dhe Erjon Alibej. Do të lutem shumë gjyqtare, si fliste ai me Megi Kilën? Më shumë se burg përjetë nuk keni çfarë më bëni më. Le të mbarojë ai deklarimet se kam unë për të folur për të,” tha Hoxha.