Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 16 qershor 2025 – Parashikimi për çdo shenjë

♈ Dashi

Hëna në shenjën tuaj ju jep forcë të brendshme dhe energji për të vepruar. Jeni aktivë dhe të gatshëm për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por kini kujdes nga impulset. Në punë ka nevojë për rregullim të çështjeve të pazgjidhura, veçanërisht nëse kanë të bëjnë me dokumente apo ligje. Vendimet e nxituara sot mund të sjellin pasoja.

—

♉ Demi

Pas një fundjave të rënduar, dita e sotme nis më mirë. Hëna në pozicion të favorshëm ju jep dëshirë për të rifilluar me energji. Kush ka kaluar një ndarje do të ketë mundësi të hapë një faqe të re. Vera do ju sjellë mundësi të reja për njohje e rifillime. E premtja dhe fundjava që vjen janë më të favorizuara për jetën shoqërore.

—

♊ Binjakët

Dita nis mirë, por në mbrëmje mund të ndiheni të tensionuar. Ka shumë angazhime dhe mund të keni vështirësi në menaxhimin e tyre. Ka projekte që janë zvarritur dhe kjo ju ka lodhur. Kujdes në marrëdhënie: mos lejoni që nervozizmi t’ju çojë në debate të panevojshme, sidomos në mesjavë kur durimi do t’ju sprovohet.

—

♋ Gaforrja

Sot nis një fazë e re që do të forcohet më shumë me hyrjen e Diellit në shenjën tuaj gjatë fundjavës. Kombinimi me Mërkurin dhe Jupiterin ju ndihmon të përmirësoni marrëdhëniet dhe të ndiheni më të sigurt në vendimet që merrni. Largoni nga jeta njerëzit që ju krijojnë tension. Bëni gjëra që ju japin energji dhe optimizëm.

—

♌ Luani

Pavarësisht një Hëne të kundërt, java nis me një rritje të energjisë. Kujdes me shëndetin – mund të ndjeni lodhje nga ritmi i vrullshëm. Stresi që vjen nga ngarkesa e tepërt mund të ndikojë në marrëdhënie. Nëse jeni të tensionuar, përpiquni të mos e shkarkoni në dashuri, sepse mund të shkaktoni konflikte të reja.

—

♍ Virgjëresha

Hëna sjell një valë nervozizmi, por ndryshimi është se tashmë dini si të përballeni me situatat. Ndiheni më të fortë dhe të gatshëm për të menaxhuar problemet që dikur ju trembnin. Në punë po vëreni që disa garanci nuk ekzistojnë më, dhe kjo mund të sjellë stres. Por jeni më të përgatitur për të marrë vendime të qarta.

—

♎ Peshorja

Keni çështje financiare dhe ligjore që nuk mund t’i lini më pezull – duhet të veproni tani. Nëse i shtyni, vetëm sa do rritet ankthi. Kohët e fundit keni hyrë në ambiente ose marrëdhënie që nuk janë pjesë e zakonshme e jetës suaj – kjo tregon konfuzion. Pyetja është: a mund të refuzoni një ofertë të rëndësishme në këto kushte?

—

♏ Akrepi

Dita nis me disa pengesa, por më vonë situata kalon në favorin tuaj. Qielli është shumë i mirë dhe mund t’ju sjellë lajme pozitive, veçanërisht nëse prisni përgjigje në punë apo për ndonjë provim. Jeni më të përqendruar te puna dhe paratë, ndaj dashuria mund të mbetet në plan të dytë. Merrni kohë për të riorganizuar prioritetet.

—

♐ Shigjetari

Në këtë moment nuk duhet të humbni kohë me gjëra që nuk çojnë askund. Pozicioni i ri i Jupiterit ju ndihmon të arrini më lehtë sukses. Megjithatë, në fillim jave mund të keni tensione dhe debate, që do qetësohen pas së enjtes. Në punë ndjeni nevojën për ndryshim, edhe pse ajo që keni është e sigurt. Dilemë klasike për ju.

—

♑ Bricjapi

Kjo javë sjell emocione të forta në dashuri. Edhe pse zakonisht vendosni logjikën mbi ndjenjat, tani jeni më të hapur ndaj emocioneve. Për disa, një lidhje e vjetër mund të ringjallet. Nëse po përballeni me tensione në punë apo mes bashkëpunëtorësh, dashuria mund të bëhet një strehë emocionale. Bisedoni me dikë që ju njeh mirë.

—

♒ Ujori

Jeni në një fazë kur shihni përpara me ambicie dhe projekte të reja. Kjo është karakteristikë natyrore për Ujorin, por tani më shumë se zakonisht. Në planin profesional jeni në ngjitje. Në dashuri, situata është më delikate – sidomos për çiftet që janë konsumuar dhe po e shtyjnë lidhjen pa një qëllim të qartë. Koha për vendime.

—

♓ Peshqit

Hëna në shenjën tuaj ju jep qartësi dhe një frymë të re. Në punë, dita është shumë e favorshme për ata që kanë një biznes privat – mund të vijë një marrëveshje apo përfitim konkret. Në dashuri, keni mundësinë për të sqaruar keqkuptime me partnerin dhe për të rikthyer intimitetin. Sot jeni më pozitivë dhe më të qartë se zakonisht. /noa.al