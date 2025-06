Branko: Këto janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara të ditës së martë, 17 qershor 2025

Kjo e martë 17 qershor 2025, sjell një kombinim emocionesh dhe zhvillimesh të brendshme për shumicën e shenjave të zodiakut. Disa shenja përfitojnë nga ndikimi i favorshëm i Hënës dhe Mërkurit, duke gjetur mundësi të reja në dashuri dhe në fusha krijuese apo profesionale.

Të tjerat, përkundrazi, do të duhet të përballen me ndjeshmëri të shtuar, ngarkesë emocionale apo tensione të papritura që kërkojnë qetësi dhe kontroll.

Më poshtë, ju sjellim renditjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 më pak të favorizuara, me një analizë të zgjeruar për secilën.

—

✅ Top 3 shenjat më me fat të ditës

1. Binjakët (21 maj – 21 qershor)

🟡 Fjalët, lidhjet dhe mundësitë ju favorizojnë sot.

Sot është dita juaj për të shkëlqyer. Mërkuri, planeti juaj udhëheqës, është në pozicion të favorshëm dhe ju jep dhunti të jashtëzakonshme për të komunikuar, për të ndikuar dhe për të ndërmjetësuar. Projektet krijuese marrin hov, takimet janë të frytshme dhe mund të merrni një lajm të papritur që ndryshon rrjedhën e ditës. Në dashuri, një mesazh intriguese ju ngacmon ndjesitë. Por kujdes të mos shpërndani energjitë në shumë drejtime – fokusohuni në atë që ju frymëzon më shumë.

2. Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

🟢 Qartësi mendore dhe shanse që shfaqen në detaje.

Hëna dhe Marsi ju ndihmojnë të ndërmerrni hapa konkretë dhe të ndriçoni një rrugë që deri dje dukej e paqartë. Një ofertë e vogël profesionale apo një kontakt i papritur mund të hapë një cikël të ri. Në dashuri, ndiheni më të kuptuar dhe një mik i vjetër mund t’ju prezantojë me dikë që prek shpirtin tuaj. Kujdes të mos e teproni me analizën – jo gjithçka ka nevojë për perfeksion. Universi ju sheh – dhe po ju shpërblen.

3. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

⚖️ Më në fund qetësi në shpirt dhe frymëzim për të ndjekur ëndrrat.

Pas disa ditësh të turbullta, yjet ju dhurojnë më në fund një frymëmarrje të pastër. Venusi ju ndihmon të rivendosni ekuilibrin në marrëdhënie, ndërsa një projekt i ri apo një bashkëpunim i papritur mund të marrë jetë. Në dashuri, bukuria dhe harmonia zënë vendin e tensioneve. Një telefonatë apo takim i thjeshtë mund të sjellë një ndryshim të madh. Hapni sirtarin ku fshihni ëndrrat – është momenti për t’i kthyer në realitet.

—

⚠️ Top 3 Shenjat më pak të favorizuara të ditës

1. Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

🔵 Ndjeshmëria është në kulm dhe çdo fjalë ndikon thellë.

Hëna ju bën të prekshëm, dhe ndoshta e ndjeni sikur askush nuk ju kupton sot. Një keqkuptim në familje apo me një mik mund t’ju rëndojë emocionalisht. Në dashuri, ndiheni të paqartë për ndjenjat e partnerit. Në vend të reagimeve të forta, kërkoni qetësi dhe përpiquni të merrni distancë. Mos i mbani ndjenjat brenda – shprehni ato në mënyrë të shëndetshme. Një mbrëmje vetëm për veten do t’ju ndihmojë të rivendosni balancën.

2. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

⚫ Lodhje mendore dhe nevoja për të hequr dorë nga e kaluara.

Sot ju tërheq shumë bota e brendshme dhe reflektimi, por ekziston rreziku të bllokoheni në kujtime apo mendime negative. Në dashuri, një ndjenjë e pashprehur mund të krijojë tensione. Në marrëdhëniet me të tjerët, tregohuni më të butë – jo gjithmonë duhet të mbroheni me distancë. Shfrytëzoni këtë ditë për të pastruar mendjen dhe për të lënë pas mendime që nuk ju ndihmojnë më. Rilindja fillon me falje dhe lirim.

3. Dashi (21 mars – 20 prill)

🔴 Entuziazëm i madh, por edhe nervozizëm i rrezikshëm.

Ndikimi i Marsit është i fortë dhe mund të ju çojë drejt reagimeve të nxituara apo vendimeve të pamenduara. Megjithëse dita sjell mundësi për komunikim dhe ide të reja, një debat i vogël mund të degjenerojë në konflikt. Kujdes në punë dhe në marrëdhënie personale: durimi është i nevojshëm. Mos u përpiqni të kontrolloni gjithçka – ndonjëherë duhet t’i lini gjërat të rrjedhin vetë. /noa.al

Horoskopi i Brankos për ditën e sotme, e martë 17 qershor 2025 – Parashikimet për secilën shenjë