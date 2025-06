Një epokë e re në inteligjencën britanike: Gruaja që do të drejtojë për herë të parë MI6

LONDËR, 16 qershor 2025 – Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar (MI6) do të drejtohet për herë të parë nga një grua, duke shënuar një moment historik në historinë 116-vjeçare të agjencisë. Blaise Metreweli do të marrë drejtimin e MI6 gjatë këtij viti, duke pasuar Sir Richard Moore si shefe e 18-të e këtij institucioni të rëndësishëm britanik.

Metreweli, e cila iu bashkua MI6 në vitin 1999 dhe aktualisht drejton sektorin e teknologjisë dhe inovacionit, deklaroi se është “krenare dhe e nderuar” për besimin që i është dhënë në këtë detyrë të lartë. Emërimi i saj u cilësua nga kryeministri britanik Sir Keir Starmer si një “moment historik”, në një kohë kur sfidat për sigurinë kombëtare janë më të mëdha se kurrë.

MI6 ka si mision mbledhjen e informacionit jashtë vendit, me synim luftën kundër terrorizmit, ndalimin e aktiviteteve të shteteve armiqësore dhe forcimin e sigurisë kibernetike. Metreweli, 47 vjeç, njihet edhe si “Drejtoresha Q”, një pozicion i ngjashëm me rolin e famshëm të krijuesit të teknologjisë në filmat e James Bond.

Ajo ka studiuar antropologji në Universitetin e Cambridge dhe ka shërbyer edhe në MI5, agjencinë e sigurisë së brendshme britanike. Gjatë karrierës së saj, ka mbuluar rajone të ndjeshme si Lindja e Mesme dhe Europa.

Në një intervistë të mëparshme, ajo kishte paralajmëruar për rreziqet e shumta që i kanosen sigurisë kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar, duke përmendur veçanërisht aktivitetet e Rusisë dhe ndikimin në rritje të Kinës.

Për më tepër, roli i “C” – siç quhet ndryshe drejtuesi i MI6 – mbart jo vetëm një traditë të gjatë historike, por edhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme në këshillimin e qeverisë për çështje të sigurisë globale.

Me emërimin e saj, Metreweli pritet të përballet me sfida të mëdha që vijnë nga katër shtete kyçe: Rusia, Kina, Irani dhe Koreja e Veriut, si dhe me përparimet e shpejta teknologjike që po ndryshojnë terrenin e inteligjencës globale.