Përplasi për vdekje dy kalimtarë në Britani, dënohet me burgim të përjetshëm skizofreni shqiptar!

Londër- Një shofer shqiptar me probleme mendore, i cili qëllimisht përplasi një çiklist dhe dy këmbësorë gjatë një “sulmi vrasjesh”, është dënuar me burgim të përjetshëm në Britaninë e Madhe, së bashku me një urdhër të Aktit të Shëndetit Mendor, që do të thotë se fillimisht do të mbahet në spital.

Gjykata e Kurorës në Warwick u informua se shtetasi shqiptar Emiljano Kasaj ndodhej në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht dhe duke shkelur lirimin me kusht nga një qendër paraburgimi për emigrantë, kur përdori Mercedesin e tij për të vrarë kalimtarin Leo Moran dhe çiklistin Joel Carriedo.

Një viktimë e tretë u përplas në një ndërtesë dhe pësoi një dëmtim në kokë gjatë asaj që gjykatësi i Gjykatës së Lartë, Justice Choudhury, e përshkroi si vepra penale “të tmerrshme” të kryera kundër viktimave të pafajshme në Coventry në shtator të vitit 2023.

Kasaj, 34 vjeç, u deklarua fajtor në mars të këtij viti për një akuzë për vrasje të mbetur në tentativë dhe dy akuza për vrasje të paqëllimshme për shkak të përgjegjësisë së zvogëluar.

Seancës së tij për dënimin iu tha të hënën se ai vuante nga një sëmundje e rëndë paranojake, ndoshta skizofreni, në kohën e vrasjeve, duke besuar gabimisht se ishte një “mbret” që po shantazhohej nga udhëheqësit politikë në Shqipëri.

Gjykata dëgjoi se, ndërsa po vendosej në një qeli pas vdekjeve, Kasaj kishte thënë se një gomë e shpërthyer e kishte penguar të pretendonte më shumë viktima dhe tha: “Kam vrarë dy persona sot. Unë do të isha i radhës. Ishte radha ime të masakrohesha.”