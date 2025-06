Messin nuk e mbajnë më nervat… ja si e godet kundërshtarin e tij!

SHBA – Lionel Mesi ka qenë protagonist i një ngjarje të pakëndshme gjatë ndeshjes së parë të Botërorit të Klubeve, kur Inter Majemi i tij përballej me Al Ahlin.

Argjentinasi rrallëherë pati hapësira të tregonte talentin e tij, i ndalur shpesh me faulle nga kundërshtarët dhe kjo solli edhe një reagim të yllit të skuadrës amerikane. Ai shihet teksa i afrohet mbrojtësit Jaser Ibrahim të ekipit kundërshtar dhe pastaj e godet me kokë.

🚨 Messi was aggressive towards Al Ahly player and tried headbutting him

Ref didn't even show a yellow 👀pic.twitter.com/SeUXM0NncJ

