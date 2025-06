Granit Xhaka i thotë ‘Po’ Milanit, Orët e ardhshme vendimtare

Pas shitjes së Reijnders te PSG për 55 milionë euro plus bonuse, Milani ka nisur një ofensivë të fuqishme në merkato për të përforcuar ekipin e drejtuar nga Massimiliano Allegri.

🔴 Mesfusha merr formë: Modric & Xhaka

Luka Modric është tashmë “në xhep”, siç raportojnë burime pranë klubit, dhe do të sjellë përvojën e jashtëzakonshme të fituesit të Topit të Artë në qendër të fushës.

Granit Xhaka, një tjetër mesfushor me eksperiencë (aktualisht te Bayer Leverkusen), është shumë pranë kuqezinjve. Igli Tare ka zhvilluar kontakte intensive me përfaqësuesit e tij, dhe një “po” e parë verbale është marrë. Pritet që në 48 orët e ardhshme të hapen bisedimet me klubin gjerman.

Nuk përjashtohet përfshirja e Malick Thiaw në negociata, pasi Leverkusen e pëlqen mbrojtësin e ri.

⚽ Sulmi, misioni i radhës: Gimenez & një emër bombë

Objektivi kryesor është të gjendet një partner për Santiago Gimenez, i ardhur në janar nga Feyenoord.

Dusan Vlahovic mbetet një dëshirë, por është e ndërlikuar për shkak të interesit të Tudor për ta mbajtur atë te Juventus.

Mateo Retegui është gjithashtu në radarin e Milanit, por vlerësimi prej 50 milionë eurosh nga Atalanta e bën gjithçka të vështirë.

Ndërkaq, Darwin Núñez ka dalë si një emër surprizë. Sulmuesi uruguajan është në shitje nga Liverpool, pas një sezoni zhgënjyes me vetëm 7 gola në 47 ndeshje. Napoli ka nisur diskutimet, por edhe Milani po konsideron një lëvizje. Paga e tij (4.7 milionë euro në sezon) shihet si e përballueshme nga drejtuesit kuqezinj, sipas La Gazzetta dello Sport.

🛡️ Situata e mbrojtjes & lëvizje të tjera

E ardhmja e Theo Hernandez është në pikëpyetje – Atletico Madrid është shumë i interesuar, dhe në rast largimi, Andy Robertson shihet si zëvendësuesi i mundshëm.

Milani, me një buxhet të fortë pas shitjes së rëndësishme të Reijnders dhe dëshirën për të rikthyer lavdinë evropiane, është gati për një verë të nxehtë transferimesh.