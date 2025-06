Pas ndarjes me Gerd Vason, Enada Hoxha ka dy fjalë për tradhtinë

Pak kohë pas ndarjes nga bashkëshorti, Enada Hoxha ishte e ftuar në “Goca dhe Gra” në Top Channel.

Ajo tha se ishte fati që e deshi që divorci me Gerd Vason të vinte pas aq shumë vitesh bashkë, dhe se këtë temë e ka mbyllur. Por ka vetëm një mesazh për tradhtinë…

“Fati e deshi të ndodhte kështu dhe unë këtë temë e kam mbyllur me kohë dhe nuk do të diskutoj më asnjëherë, thjeshtë do të them që nuk do doja që në vendin tim të gjendet asnjë grua dhe vajzë, të mos gjendet në një situatë si kjo që më ndodhi mua, nuk do ua uroja as atyre që shkaktojnë ndarjet e familjeve, por mbi të gjitha atyre që besojnë në familje dhe në dashurinë e vërtetë”, tha ajo.