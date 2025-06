PSG dhe Atlético Madrid përballen në supersfidën e parë të Kupës së Botës për Klube në SHBA

SHBA, 15 Qershor 2025 — Turneu i ri i Kupës së Botës për Klube nis me një përplasje të madhe mes dy prej skuadrave më të forta të Europës: Paris Saint-Germain dhe Atlético Madrid. Dy ekipe që janë të zakonshme në Ligën e Kampionëve, dy kandidate serioze për të prekur finalen e madhe në Nju Jork, do të përballen për të dhënë sinjalin e parë të forcës në këtë kompeticion të shumëpritur.

Kjo ndeshje pritet të jetë vendimtare për ecurinë në grup, ku ndodhet gjithashtu edhe Botafogo, kampioni i Copa Libertadores. Një fitore ndaj rivalit europian do t’i vendoste fituesit në rrugën e duhur drejt fazës së 1/16-ave, duke e parë përballjen me brazilianët më tepër si një formalitet.

“O vijmë për të fituar, ose nuk vijmë fare” Diego Simeone dhe djemtë e tij nuk kanë ardhur për të bërë figurë — e thotë qartë kapiteni Koke, i cili theksoi para ndeshjes: “O vijmë për të fituar, ose nuk vijmë fare.” Atlético është mësuar me garat e mëdha dhe këtë turne e sheh si një mundësi të artë për të shkruar emrin në historinë e futbollit si fituesi i parë i këtij formati të ri botëror.

Për të qenë këtu, Atletico ka kaluar pengesa të mëdha si Barcelona dhe Real Madrid, një sukses që i jep moralin e nevojshëm për t’u përballur me skuadrën e Luis Enrique-s, e cila ka një nga ofensivat më të frikshme të kontinentit.

Përballje taktike në nivele të larta Plani i “rojiblancos” është i qartë: ndalo PSG-në dhe godit në kundërsulm. Me një mesfushë të organizuar dhe një mbrojtje të hekurt, Simeone kërkon të përballojë presionin francez dhe të godasë aty ku duhet. Në qendër të sulmit do të jetë Julián (nr. 19), i cili tashmë ka shijuar suksesin në një Kupë Bote me Argjentinën, dhe tani kërkon lavdi edhe me klubin.

Vëmendje maksimale, edhe nga drejtuesit Për rëndësinë që ka kjo ndeshje, drejtuesit e lartë të Atlético Madrid, si Óscar Mayo, Carlos Bucero, Enrique Cerezo dhe Miguel Ángel Gil, ndodhen në Shtetet e Bashkuara për të mbështetur ekipin dhe për të shijuar atmosferën e turneut, që po konsiderohet si “Champions-i i ri i botës”. 🗓 PSG vs Atlético Madrid 📍 SHBA – Kupa e Botës për Klube 🎯 Ekipet luftojnë për vendin e parë në grup dhe një mesazh të qartë për rivalët: jemi këtu për të fituar.