“Nuk jam shëruar ende, “/ Loredana flet për marrëdhënien me Jozin dhe periudhën e vështirë që po kalon

Loredana Brati, e njohur për publikun nga Big Brother Vip4 për humorin dhe sinqeritetin e saj, rrëfeu sot në “Goca dhe Gra” se po kalon një periudhë jo të mirë.

“Eksperienca brenda Big Brother nuk ka qenë aq e lehtë. Unë i ndjej shumë energjitë, e gjitha ndikoi në mirëqenien time. Pata një farë sinjali kur nuk kisha më uri si më parë, nuk kam qenë aq mirë. Edhe videot që shikoja kur dola, ishin një thikë në plagë dhe më ndikuan. Vendosa të rrethohesha me njerëz të besueshëm dhe që më jepnin pozitivitetin që më mungonte. E kam parë që që nuk kisha më dritën kur hyra në Big Brother. Tani po përpiqem ta rikuperoj. Nuk mund të them që jam në periudhën time më të mirë. Sado ishte një eksperiencë e fortë”-u shpreh Loredana.

Po marrëdhënie jote me Jozin?

“E kam kërkuar ta analizoj. Ndjenjat, veten…në raport me palën tjetër. Nuk ndihem mirë të flas për këtë muhabet. Kjo është arsyeja përse nuk kam folur, nuk ndihem akoma gati. Do vijë momenti do i them të gjitha. Publiku te unë ka vlerësuar sinqeritetin, vetëm u kërkoj pak kohë”-tha Loredana mes emocionesh.