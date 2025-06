A do përfundojë Irani si Siria? Pse Mossadi e beson (edhe amerikanët shpresojnë)

Nga Federico Rampini – Corriere della Sera

A mund të përfundojë Irani si Siria? Ofensiva ushtarake izraelite, përveç objektivit kryesor për të bllokuar planet bërthamore të Teheranit, tani në mënyrë eksplicite evokon një operacion "regime change"", përmbysjen e teokracisë së ajatollahëve. Netanyahu ka folur për këtë, dhe faktet peshojnë përtej fjalëve: përzgjedhja e objektivave ushtarake të goditura nga izraelitët deri më tani ka qenë mjaft në përputhje me deklaratën se "kjo është një luftë kundër Republikës Islamike, jo kundër Iranit".

Të paktën në fazat e hershme të ofensivës, forcat e armatosura të Tel Avivit duket se kanë goditur kryesisht instalime ushtarake dhe udhëheqës të ushtrisë. Edhe në komentet e vëzhguesve amerikanë shumë progresivë dhe anti-Netanyahu (do të përmend një në veçanti) shfaqet shpresa se një përsëritje e Sirisë është e mundur: një dëbim i Khameneit pas asaj të Assadit, i cili ishte mbrojtur nga ajatollahët për një kohë të gjatë. Një element vendimtar në gjenerimin e këtij besimi është suksesi i shumëfishtë i Mossadit. Pas saktësisë së sulmeve të kryera nga avionët dhe raketat izraelite, qëndron ky realitet: shërbimet sekrete të Mossadit kanë vazhduar të kenë një rrjet infiltruesish dhe bashkëpunëtorësh brenda regjimit të Teheranit. Kjo ndodh jo vetëm sepse Mossadi e bën mirë punën e tij, por edhe sepse zemërimi, acarimi, refuzimi i një regjimi despotik, të etur për gjak, të korruptuar dhe të paaftë është rritur në shoqërinë iraniane.

Mossadi ka një "lojë të lehtë" – si të thuash – në rekrutimin e spiunëve në Teheran sepse shumë, madje edhe në nivelet më të larta, po vënë bast për fundin e regjimit. Ky është një nga sinjalet që i godet edhe amerikanët dhe mund t’i bëjë ata më shumë në favor të mbështetjes së ofensivës së vazhdueshme. Në parim, Trump është i kujdesshëm ndaj atyre që duan ta tërheqin atë në operacione "ndryshimi regjimi" dhe "ndërtimi kombi" jashtë vendit, duke pasur parasysh kritikat e tij radikale ndaj luftërave të Bushit. Megjithatë, Netanyahu i paraqet atij mundësinë e një suksesi historik – asnjë president amerikan nuk e ka zgjidhur çështjen persiane që nga viti 1979 – dhe me një angazhim mjaft të kufizuar ushtarak amerikan duke pasur parasysh se pjesa më e madhe e operacioneve do të mbahet nga Izraeli.

Si provë e këtij ndryshimi të klimës në Shtetet e Bashkuara, ju sugjeroj të lexoni një gazetar shumë autoritar dhe të njohur për anti-Netanyahu-n: Thomas Friedman i New York Times. Për dekada të tëra, Thomas Friedman është konsideruar si një nga reporterët më kompetentë në Lindjen e Mesme, ku ai ishte korrespondent dhe korrespondent për një kohë të gjatë. Ai gjithmonë ka zhvilluar një fushatë të pamëshirshme kritikash ndaj Netanyahu-t, të cilin nuk e pëlqen shumë. Ashtu siç nuk e pëlqen as Trump-in. Prandaj, toni shumë më neutral i komentit të tij të fundit është mbresëlënës, hapjet e meritave që ai i bën kryeministrit izraelit – me përjashtim të rëndësishëm të Gazës – dhe besueshmëria që ai i atribuon një skenari të përmbysjes së regjimit fundamentalist në Teheran. Edhe në politikën e Trump-it në Lindjen e Mesme, kjo ndërhyrje e fundit është më pak negative se zakonisht. Edhe me paralajmërimin se një ndryshim regjimi nuk paraprin domosdoshmërisht një skenar paqësor. Ja përkthimi i plotë i analizës së tij të fundit, “Si të gjykojmë se çfarë po ndodh midis Iranit dhe Izraelit”, nga faqja e internetit e New York Times:

“Sulmi në shkallë të gjerë nga Izraeli ndaj objekteve bërthamore të Iranit të premten duhet t’i shtohet listës së luftërave vendimtare dhe transformuese që kanë riformësuar Lindjen e Mesme që nga Lufta e Dytë Botërore, të njohura thjesht nga datat e tyre – 1956, 1967, 1973, 1982, 2023 – dhe tani 2025. Është ende shumë herët për të thënë se si konflikti i vitit 2025 midis Izraelit dhe Iranit do ta ndryshojë “lojën e madhe” të Lindjes së Mesme dhe rezultatet e mundshme janë të shumta. E tëra çfarë mund të them për momentin është se si skenari më optimist (që sulmi shkakton një efekt domino që kulmon me rënien e regjimit iranian dhe zëvendësimin e tij nga një më i mirë, laik dhe konsensual) ashtu edhe ai më katastrofik (që i gjithë rajoni të përfshihet nga flakët, duke tërhequr Shtetet e Bashkuara poshtë me vete) janë të dy në tryezë. Midis këtyre dy ekstremeve, ekziston ende një mes. tokë—një zgjidhje e negociuar—por jo për shumë kohë. Presidenti Trump e ka përdorur me zgjuarsi sulmin izraelit për t’u thënë, në fakt, iranianëve: "Unë jam ende i përgatitur të negocioj një fund paqësor të programit tuaj bërthamor, dhe ndoshta duhet ta bëni shpejt—sepse shoku im Bibi është i Ç-M-E-N-D-U-R. Po pres thirrjen tuaj."

Duke pasur parasysh gamën e skenarëve të mundshëm, më e mira që mund të ofroj është një listë e variablave kryesore që do të monitoroj për të parë se cilat nga këto rezultate—ose një që ende nuk është i parashikuar—do të jenë më të mundshme.

Së pari, ajo që e bën kaq të thellë këtë konflikt midis Iranit dhe Izraelit është zotimi i Izraelit për të vazhduar luftën derisa aftësia e Iranit për të ndërtuar armë bërthamore të eliminohet, në një mënyrë ose në një tjetër. Irani e ftoi këtë sulm pjesërisht duke përshpejtuar në mënyrë dramatike pasurimin e uraniumit në nivele afër nivelit të armëve. Ai filloi t’i maskonte këto aktivitete në mënyrë aq agresive saqë edhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike deklaroi të enjten se Irani nuk po i përmbushte detyrimet e tij për mospërhapje – hera e parë në dy dekada që agjencia e ka thënë këtë. Izraeli e ka "drejtuar armën" vazhdimisht ndaj programit bërthamor të Iranit në të kaluarën, por çdo herë është tërhequr në minutën e fundit, nën presionin amerikan ose për shkak të dyshimeve të brendshme brenda ushtrisë. Prandaj edhe madhësia e asaj që po ndodh sot.

Së dyti, pyetja e madhe teknike është nëse bombardimi i vendeve të pasurimit të uraniumit si Natanz – të vendosura thellë nën tokë – ka prodhuar mjaftueshëm goditje për të kompromentuar centrifugat e përdorura për të pasuruar uraniumin, duke kapërcyer amortizatorët e tyre dhe duke i bërë ato të papërdorshme të paktën për një kohë. Edhe nëse nuk do të ishte kështu, është e drejtë të supozohet se Izraeli ka goditur të paktën hyrjet e objekteve nëntokësore, për t’i ngadalësuar ato. Zëdhënësi ushtarak izraelit ka thënë se Izraeli i ka shkaktuar dëme të konsiderueshme Natanzit, objektit kryesor të Iranit, por është më pak e qartë nëse dhe si është goditur Fordow, një tjetër vend pasurimi. Nëse Izraeli ka arritur të dëmtojë programin bërthamor të Iranit aq sa ta detyrojë atë të ndalojë operacionet, qoftë edhe përkohësisht, ky do të ishte një fitim i rëndësishëm ushtarak, i mjaftueshëm për të justifikuar operacionin.

Së treti, jam po aq i interesuar për ndikimin që ky konflikt mund të ketë në rajon – veçanërisht në ndikimin historikisht të dëmshëm të Iranit në Irak, Liban, Siri dhe Jemen, ku Teherani ka armatosur dhe mbështetur milicitë lokale për të kontrolluar indirekt këto vende dhe për t’i penguar ato të lëvizin drejt qeverive konsensuale dhe pro-perëndimore. Largimi i "dorës së vdekur" të Iranit nga këto regjime, një ndryshim që filloi me vendimin e Kryeministrit Netanyahu për të prerë kokën dhe dobësuar milicinë e Hezbollahut, ka dhënë tashmë rezultate në Liban dhe Siri, ku udhëheqës të rinj pluralistë kanë marrë pushtetin. Ata janë ende në kushte të brishta, për fat të keq, por tani kanë një shpresë – madje edhe në Irak – që nuk ekzistonte më parë. Dalja e tyre nga sfera e ndikimit të Iranit është mirëpritur nga popullatat lokale.

Së katërti, një gjë që më ka bërë gjithmonë përshtypje te Netanyahu është qartësia e tij strategjike si një lojtar rajonal dhe paaftësia e tij strategjike si një lojtar lokal përballë palestinezëve. Rajonalisht, mendja e tij është e lirë nga kufizimet ideologjike dhe politike. Por në nivel lokal, për shembull në Gaza, vendimet e tij dominohen nga nevoja e tij për mbijetesë politike, angazhimi i tij ideologjik për të parandaluar me çdo kusht një shtet palestinez dhe varësia e tij nga e djathta ekstreme izraelite për të qëndruar në pushtet. Kështu që ai e ka bllokuar ushtrinë izraelite në rërën lëvizëse të Gazës – një katastrofë morale, ekonomike dhe strategjike – pa asnjë plan se si të dalë.

Së pesti, nëse po pyesni veten se si ky konflikt mund të ndikojë në investimet tuaja të pensionit, gjëja që duhet të shikoni më nga afër është nëse Irani do të përpiqet të destabilizojë administratën Trump duke rritur çmimet e naftës dhe duke krijuar inflacion në Perëndim. Irani mund të fundosë, për shembull, cisterna në Ngushticën e Hormuzit ose ta mbushë atë me mina detare, duke bllokuar në mënyrë efektive eksportet. Vetëm kjo perspektivë i ka rritur tashmë çmimet e naftës.

Së gjashti, si është e mundur që inteligjenca izraelite është kaq e saktë sa të mund të identifikojë dhe vrasë dy komandantët kryesorë ushtarakë iranianë, së bashku me zyrtarë të tjerë? Sigurisht, Mossadi dhe njësia e inteligjencës kibernetike 8200 janë jashtëzakonisht kompetente. Por nëse doni të dini sekretin e vërtetë, shikoni serialin “Teheran” në Apple TV+. Drama tregon historinë e misioneve të një agjenti të Mossadit në Teheran. Ajo që del në pah, dhe është e vërtetë në realitet, është se shumë zyrtarë iranianë janë të gatshëm të punojnë për Izraelin për shkak të urrejtjes së tyre të thellë për qeverinë e tyre. Kjo lehtëson rekrutimin e agjentëve në nivelet më të larta të qeverisë dhe ushtrisë iraniane. Ky realitet i jep Izraelit jo vetëm avantazhe të drejtpërdrejta, siç është saktësia në sulme, por edhe një avantazh të tërthortë: çdo herë që udhëheqësit ushtarakë dhe politikë iranianë takohen për të planifikuar sulme kundër Izraelit, secili prej tyre duhet të pyesë veten nëse personi pranë tij është një spiun izraelit. Kjo ngadalëson shumë planifikimin dhe inovacionin. Shtojini kësaj se udhëheqësi suprem iranian sapo ka vrarë dy komandantët e tij të lartë – shefin e shtabit të forcave të armatosura dhe komandantin e Gardës Revolucionare. Ai ka të ngjarë të fshihet në një bunker, duke ngadalësuar më tej vendimet.

Së shtati, nëse Izraeli dështon — dhe me dështim nënkuptoj që regjimi iranian, megjithëse i plagosur, arrin të rindërtojë aftësitë e tij bërthamore dhe të ruajë kontrollin mbi kryeqytetet arabe — një luftë rraskapitëse do të shpërthente midis dy ushtrive më të fuqishme në rajon. Kjo do ta bënte Lindjen e Mesme edhe më të paqëndrueshme, do të shkaktonte kriza të reja nafte dhe ndoshta do ta çonte Iranin të sulmonte regjimet arabe pro-amerikane dhe forcat amerikane. Administrata Trump nuk do të kishte zgjidhje tjetër veçse të ndërhynte — ndoshta me qëllim jo vetëm përfundimin e luftës, por edhe përfundimin e regjimit iranian. Në atë pikë, të gjitha parashikimet do të ishin të pamundura.

Së fundmi, ndryshe nga Gaza, Izraeli është përpjekur të shmangë viktimat civile iraniane, sepse në fund të fundit dëshiron që qytetarët iranianë të shprehin zemërimin e tyre kundër regjimit, i cili ka shpërdoruar burime të mëdha duke ndërtuar një armë bërthamore. Duke folur në anglisht në një video të publikuar menjëherë pas sulmit, Netanyahu iu drejtua drejtpërdrejt popullit iranian: "Ne nuk ju urrejmë. Ju nuk jeni armiku ynë. Ne kemi një armik të përbashkët: një regjim tiranik që ju shtyp. Për gati 50 vjet, ky regjim ju ka grabitur mundësinë për të jetuar një jetë dinjitoze." Iranianët nuk do të frymëzohen nga Netanyahu, por nuk ka dyshim se regjimi ishte tashmë jopopullor. Nuk dihet se çfarë do të ndodhë tani që është poshtëruar ushtarakisht nga Izraeli. Vetëm tre vjet më parë, regjimi i ajatollahëve arrestoi mbi 20,000 njerëz dhe vrau më shumë se 500 të tillë. një përpjekje për të shuar një trazirë që shpërtheu pasi “policia e moralit” arrestoi Mahsa Amini, 22 vjeç, për mos mbulimin e duhur të flokëve me shami. Ajo vdiq në burg.

Duke parë përpara, ka dy mësime të rëndësishme nga historia: Regjimet si ai i Iranit duken të forta – derisa të shemben papritur. Dhe në Lindjen e Mesme, alternativa ndaj autokracisë nuk është domosdoshmërisht demokracia; mund të jetë edhe një periudhë e gjatë kaosi. Pra, sado që dua ta shoh këtë qeveri të bjerë, kini kujdes nga shtyllat që bien.”