Miliarderi humb jetën papritur pasi gëlltiti një bletë

Indi- Një ngjarje tragjike dhe e pazakontë ka tronditur botën e sportit dhe biznesit ndërkombëtar, pasi biznesmeni i njohur indian, Sunjay Kapur, 53 vjeç, humbi jetën gjatë një ndeshjeje polo në Angli. Incidenti ndodhi të martën, gjatë gjysmëfinales së turneut prestigjioz Cartier Queen’s Cup, në fushën Smith’s Lawn të Guards Polo Club, një klub me lidhje të ngushta me familjen mbretërore britanike.

Kapur, pronar i ekipit të polos Aureus dhe mik personal i Princit William, ndodhej në fushë kur papritur u rrëzua. Sipas dëshmitarëve, ai kishte thënë: “Kam gëlltitur diçka,” pak para se të binte pa ndjenja. Dyshohet se ai mund të ketë pësuar një shok anafilaktik të shkaktuar nga pickimi i një insekti – ndoshta një bletë në gojë. The Times raporton se bëhet fjalë për një goditje të menjëhershme në zemër.

Pavarësisht përpjekjeve për ndihmë të menjëhershme mjekësore, Kapur nuk mundi të shpëtohej.

Sunjay Kapur ishte kryetar i Sona Comstar, një nga kompanitë më të mëdha në botë për prodhimin e pjesëve automobilistike, me prezencë globale dhe partneritete të mëdha në industrinë e makinave elektrike dhe të zakonshme. Kompania e tij lëshoi një deklaratë zyrtare ku theksoi humbjen e një udhëheqësi vizionar:

“Ai ishte një udhëheqës me pasion dhe përkushtim, që la një gjurmë të thellë në çdo aspekt të kompanisë sonë. Vdekja e tij është një humbje e pakompensueshme për familjen tonë profesionale.”

Vetëm pak orë përpara ngjarjes fatale, Kapur kishte bërë një postim prekës në rrjetet sociale, duke shprehur ngushëllime për viktimat e një aksidenti ajror të Air India në Ahmedabad, gjë që e bën edhe më të dhimbshme ndarjen e tij të papritur nga jeta.

Reagime nga bota e sportit dhe familja mbretërore

Guards Polo Club, ku Mbreti Charles III shërben si president, reagoi me një deklaratë zyrtare ku shprehej tronditja për humbjen:

“Klubi i shpreh ngushëllimet më të thella vejushës së tij, Priya Sachdev, fëmijëve të tij, familjes Kapur dhe shokëve të ekipit Aureus. Humbja e Kapur-it është një plagë e rëndë për komunitetin tonë.”

Kapur ishte gjithashtu ish-bashkëshorti i aktores së njohur të Bollywood-it, Karisma Kapoor. Ata kishin një djalë nga martesa e tyre e mëparshme. Ai la pas bashkëshorten e tij aktuale, sipërmarrësen dhe ish-modelen Priya Sachdev, dhe djalin e tyre të vogël, Azarias, lindur në vitin 2018. Një jetë e ndarë mes sportit, biznesit dhe elitës globale

Me një pasion të hershëm për polon dhe një lidhje të fortë me rrethet e larta shoqërore dhe mbretërore, Sunjay Kapur ishte i njohur si një figurë që ndërthurte sportin elit me vizionin biznesor global. Lidhja e tij me Princin William ishte përmendur edhe më herët nga Karisma Kapoor, si dëshmi e integrimit të tij në qarqet më të larta ndërkombëtare.

Vdekja e tij ka lënë pas një boshllëk të madh jo vetëm për familjen dhe miqtë e afërt, por edhe për komunitetin ndërkombëtar të biznesit dhe sportit.