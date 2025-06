Ndërron jetë në spitalin e Vlorës një shtetase amerikane

Vlorë, 14 qershor 2025 – Një grua 69-vjeçare me shtetësi amerikane ka ndërruar jetë ditën e sotme në Spitalin Rajonal të Vlorës. Sipas informacioneve paraprake të policisë, viktima, e identifikuar me inicialet M. C., banuese në Florida, dyshohet se ka humbur jetën për shkaqe natyrale.

Autoritetet kanë nisur procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërkohë që materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.