ChatGPT kalon në një nivel tjetër! Zëri i tij i ngjan bisedës me një mik të vërtetë

San Francisco, 14 qershor 2025 – OpenAI ka prezantuar një përditësim të avancuar për ChatGPT, që e afron ndjeshëm mënyrën e të folurit të këtij asistenti virtual me komunikimin njerëzor. Përdoruesit me pagesë do të përfitojnë nga një zë më ekspresiv, me intonacion të natyrshëm, ritëm të qetë dhe shprehje emocionale si sarkazmi apo empatia.

Sipas kompanisë, qëllimi është të krijohet një ndjesi bisede reale, ku biseda me ChatGPT nuk ndryshon shumë nga ajo me një mik të afërt.

Përveç kësaj, është shtuar edhe një funksionalitet i ri i rëndësishëm: përkthimi në kohë reale përmes ChatGPT Voice. Kjo veçori do t’u mundësojë përdoruesve të flasin anglisht dhe të marrin përkthim të menjëhershëm në gjuhën vendase, duke e bërë komunikimin gjatë udhëtimeve ndërkombëtare shumë më të lehtë dhe efikas.