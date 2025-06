68 vjedhje, arrestohen 8 ‘skifterë’ shqiptarë, tmerri i Torinos

Një bandë e dyshuar, që ka kryer dhjetëra vjedhje në kodrat e Torinos në Itali, është identifikuar dhe policia dha njoftimin e përfundimit të hetimeve për tetë persona, pothuajse të gjithë me origjinë shqiptare dhe disa tashmë në burg në Torino për krime të tjera.

Ata do të duhet të përgjigjen për bashkëpunim kriminal që synonte kryerjen e vjedhjeve me thyerje dhe marrjen e mallrave të vjedhura. Të tetë akuzohen për 68 episode, dhe të tjerë po shqyrtohen nga hetuesit, të kryera midis janarit 2024 dhe marsit 2025. Banda kishte një strukturë hierarkike, me disponueshmërinë e makinave mbuluese të regjistruara në emër të personave të tjerë për të qenë në gjendje të lëviznin dhe bashkëpunëtorëve të aftë për të ruajtur mallrat e vjedhura. Gjatë njërës prej grabitjeve të fundit një pjesë e bandës u kap dhe u arrestua nga Karabinierët e kompanisë Chieri.