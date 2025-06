Sulmi mbi Tel Aviv, Khamenei: S’do të kemi mëshirë! Izraeli: Irani goditi civilët

Tehran, 13 qershor 2025- Rreth 150 raketa janë lëshuar nga Irani në drejtim të qyteteve kryesore të Izraelit në valën e parë hakmarrëse të Teheranit, që erdhi pas atij sulmi kirurgjikal të ushtrisë izraelite, që i mori jetën komandantëve kryesore të Gardës Revolucionare dhe shkencëtarëve që çonin përpara programin bërthamor të vendit.

Sipas mediave në Izrael, IDF i ka njoftuar tanimë civilët se mund të largohen nga strehimoret.

Një zëdhënës i ushtrisë izraelite deklaroi se pas vlerësimit të situatës, Komanda e Frontit të Brendshëm lëshoi ??udhëzime se është e mundur të largohesh nga zona e mbrojtur dhe të vazhdohet të qëndrohet pranë saj në të gjitha rajonet e vendit.

“Ju kërkohet të vazhdoni t’i bindeni udhëzimeve të Komandës së Frontit të Brendshëm dhe udhëzimeve që po ju shpërndahen”, shton deklarata.

Të paktën shtatë vende në dhe përreth Tel Avivit u goditën nga sulmi me raketa iraniane ndaj Izraelit këtë mbrëmje, tha një zyrtar ushtarak izraelit për The New York Times, pa specifikuar shkallën e dëmit.

Ministri izraelit i Mbrojtjes në reagimin e parë pas kundërpërgjigjes së Teheranit tha se "Irani e ka shkelur vijën e kuqe duke guxuar të lëshojë raketa në qendrat e popullsisë civile në Izrael”.

“Ne do të vazhdojmë të mbrojmë qytetarët izraelitë dhe të sigurohemi që regjimi i ajatollahëve të paguajë një çmim shumë të lartë për veprimet e tij kriminale", tha Katz.

Ndërkohë, lideri Suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei e paralajmëroi ofensivën hakmarrëse përkundrejt Izraelit përmes një postimi në platformën ‘X’ mbrëmjen e sotme, pak para se sulmi me raketa që goditën Tel Avivin dhe Jeruzalemin, të niste.

“Regjimi sionist ka bërë një gabim të madh, një gabim të rëndë dhe ka kryer një akt të pamatur. Me ndihmën e Zotit, pasojat e këtij veprimi do ta çojnë atë regjim drejt shkatërrimit. Kombi iranian nuk do të lejojë që gjaku i dëshmorëve të tij të vlefshëm të mbetet pa hakmarrje, dhe nuk do të injorojë shkeljen e hapësirës sonë ajrore”, tha Kahmenei.

Më tej lideri iranian shtoi se Forcat e Armatosura të vendit të tij janë të gatshme, dhe zyrtarët e lartë dhe i gjithë populli janë pas tyre.

“Sot, duhet t’i përgjigjemi fort identitetit të keq, të pështirë dhe terrorist sionist. Me ndihmën e Zotit, do të përgjigjemi me forcë dhe nuk do të tregojmë mëshirë ndaj tyre. Jeta me siguri do të bëhet e hidhur për sionistët. Regjimi sionist nuk do të shpëtojë i sigurt nga ky krim i tmerrshëm që ka kryer. Kjo është e sigurt: Forcat e Armatosura të Republikës Islamike do të japin goditje të rënda kundër këtij armiku të keq sionist. Populli iranian është me ne. Ata mbështesin Forcat e Armatosura, dhe Republika Islamike do të triumfojë mbi regjimin sionist, me vullnetin e Zotit”, shtoi në vijim Khamenei.

Sulmi i Izraelit natën e kaluar shkaktoi vdekjen e disa komandantëve të lartë iranianë, përfshirë Hossein Salami, komandantin e përgjithshëm të Gardës Revolucionare Islamike.

Teherani është një qytet që nuk ka parë luftë për dekada, që nga fundi i luftës Iran-Irak në fund të viteve 1980.

Ka pasur sulme të njëpasnjëshme midis Izraelit dhe Iranit, por këto nuk kishin në shënjestër qendrat kryesore të qyteteve apo ndërtesat e banimit.

Prandaj, ky është një moment shumë tronditës për miliona iranianë. Po godet shumë afër jetës së njerëzve.

Ndërkohë, televizioni shtetëror iranian pretendoi se një pilote femër e Forcave Ajrore Izraelite u kap pasi avioni i saj luftarak u rrëzua gjatë operacionit, por Forcat e Mbrojtjes së Izraelit e mohuan këtë.

Gjithashtu, Irani ka pretenduar se forcat e tij të mbrojtjes ajrore goditën dhe shkatërruan me sukses dy avionë F-35 si dhe një numër të madh dronësh të vegjël.