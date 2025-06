Mësuesja e “Petro Ninit” në Tiranë kërkon ndihmën e shqiptarëve: Po më shuhen djemtë para syve nga sëmundja e rrallë!

Etleva Ruçi, një nënë dhe mësuese e përkushtuar në Gjimnazin “Petro Nini”, kërkon ndihmën e shqiptarëve. Pas humbjes së bashkëshortit, një oficer policie që i la mbi supe gjithë barrën e rritjes së dy djemve, Etleva sot po përballet me një sprovë të tmerrshme.

Djalin e madh, Tedi, 27 vjeç, e ka prekur një sëmundje e rrallë dhe që mund të ketë një fund tragjik, Adreno-Leuko Distrofi, që paralizon muskujt, dëmton sistemin nervor dhe nuk fal. Sikur mos mjaftonte kjo, para pak ditësh, ajo mori edhe goditjen tjetër, edhe djali i vogël, Noel 24 vjeç, është bartës i po këtij gjeni.

Në Shqipëri nuk ka kurim për këtë sëmundje. E vetmja shpresë mbetet jashtë vendit, në duart e mjekëve gjenetik dhe terapive me inxhinieri gjenetike që kushtojnë shumë. Noeli sapo ka mbaruar Universitetin me mesatare 9.8 dhe punon për të mbajtur familjen, ndërsa Tedi, i pamundur, përballet me një diagnozë që vetëm shpresën mund ta mbajë gjallë.

Ndërkohë, nëna e tyre, e mbetur e vetme dhe pa asnjë mundësi ekonomike, kërkon ndihmë nga shqiptarët për të shpëtuar djemtë e saj. Etleva nuk ka kërkuar kurrë asgjë. Ka jetuar me dinjitet dhe ndershmëri, ka dhënë dije brezave të rinj, por sot është në gjunjë përpara nesh.

U lutet shqiptarëve për ndihmë që të mos i shuhen dy drita e shtëpisë, të mos i marrë sëmundja djemtë e saj. JOQ Albania ka publikuar apelin e saj për ndihmë dhe i bashkohet thirrjes për shqiptarët, që të hapin zemrat dhe ta ndihmojnë.

Të dhënat për ndihmë: IBAN: AL64202111230000002800837768. Linku për të dhuruar në GoFoundMe (KLIKO KËTU).

MESAZHI I NËNËS PËR TË NDIHMUAR DJEMTË E SAJ:

I nderuar staf i redaksise! Ju shkruaj me shpirtin e renduar dhe zemren e plagosur. Jam Etleva Ruci, nene e dy djemve dhe mesuese ne Gjimnazin Petro Nini. Bashkeshorti (oficer policie) eshte ndare nga jeta dhe me eshte dashur te rrit e vetme djemte. Perpara nje viti djali i madh 27 vjec u semur. Pas nje kalvari te gjate dyerve te spitaleve,vetem perpara dy muajsh ju vu diagnoza e nje semundje shume te rralle gjenetike. Kjo semundje demton nervat, muskujt paralizohen dhe ka nje fund tragjik. Fatkeqesia per mua nuk mbaron ketu, sepse disa dite me pare mesova qe dhe djali tjeter 24 vjec eshte bartes i po ketij gjeni.

Djali sapo ka mbaruar Universitetin me mesatare 9.8 dhe punon per te me ndihmuar ne perballimin e kesaj situate

Kjo semundje qe kane djemte e mi Noel dhe Tedi nuk kurohet ne Shqiperi dhe kostot per mjekimin e saj jane shume te larta per mundesite tona. Me dhimbje dhe shpese ju drejtohem JU si ndihma e fundit. Kam Nuk kam kerkuar kurre me pare ndihme publike, kam punuar gjithe jeten me ndershmeri e dinjitet. Sot jam ne gjunje perpara jush, si nje nene qe po sheh gjithe jeten e saj te shuhet perpara syve

Kam hapur nje Go Fund Me. Dhe mbase ndonje mjek shqiptar qe punon ne bote si mjek gjenetist. Eshte semundje shume e rralle mjekohet me inxhinjeri gjenetike. Njeri djale eshte shume i semure por mos i iki dhe tjetri. Semundja quhet Adreno-Leuko Distrofi. Ju lutem me ndihmoni ta bej publik kete rast. Me shume besim e mirenjohje Etleva Ruci.