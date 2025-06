Vdekja e mistershme e gruas dhe foshnjes në Romë, kapet në ishullin grek autori i dyshuar

Autoritetet greke arrestuan të premten në ishullin grek të Skiathos një burrë amerikan, i dyshuar për vrasjen e një foshnje të gjetur gjatë fundjavës në një park të Romës dhe për rol në vdekjen e nënës së foshnjës, trupi i së cilës u gjet aty pranë.

Amerikani, i cili nuk u identifikua, u arrestua me një urdhër arresti evropian të lëshuar në Itali dhe do të arrestohet zyrtarisht kur urdhër-arresti të përcillet, tha policia greke për Associated Press. I dyshuari do të paraqitet para një gjyqtari në një seancë dëgjimore për ekstradim javën e ardhshme dhe ka të drejtë të kundërshtojë transferimin e tij.

Trupat e vajzës dhe nënës, të identifikuara gjithashtu si amerikane, u gjetën në parkun Villa Pamphili të Romës të shtunën, raportoi e përditshmja italiane Corriere della Sera. Trupi i nënës ishte nën një qese të zezë, pasi ishte vrarë disa ditë para foshnjës, e cila u gjet disa qindra metra larg në shkurre.

Policia në Romë ka refuzuar të komentojë mbi rastin dhe një konferencë për shtyp është planifikuar për më vonë të premten. Policia mendon se burri e vrau foshnjën pasi u kthye në parkun ku ishte lënë trupi i nënës.

Marrëdhënia e tyre me të dyshuarin nuk dihet ende, por policia tha se ata ishin gjurmuar në një strehë për njerëzit në nevojë pranë Vatikanit, ku dukeshin të ishin një familje.

Autoritetet arritën ta gjurmonin të dyshuarin falë gjurmëve të gishtërinjve në çantën që mbulonte gruan dhe një copë tendë si ato që u ofrohen njerëzve pa strehë. Ai u gjet në Greqi me të dhënat e telefonit celular.

Sipas gazetave italiane, gruaja, e cila ishte rreth 30 vjeç, kishte një tatuazh të një skeleti në një dërrasë surfi.