Pasi sulmoi Iranin, Izraeli mbyll ambasadat në të gjithë botën

TelAviv- Izraeli po mbyll ambasadat e tij në të gjithë botën dhe po u bën thirrje qytetarëve izraelitë të qëndrojnë vigjilentë dhe të mos shfaqin simbole hebraike ose izraelite në vende publike, njoftuan sot Ministria e Jashtme izraelite dhe ambasadat izraelite, pas nisjes së sulmeve në shkallë të gjerë nga Izraeli ndaj Iranit.

“Misionet izraelite në të gjithë botën do të mbyllen dhe shërbimet konsullore nuk do të ofrohen”, tha Ministria e Jashtme izraelite për Times of Israel.

Ministria gjithashtu nuk specifikoi se për sa kohë do të qëndronin të mbyllura misionet diplomatike. Izraelitëve u kërkohet të bashkëpunojnë me shërbimet lokale të sigurisë nëse hasin aktivitet armiqësor.

Kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili foli me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të hënën, tha se Gjermania po rrit mbrojtjen e vendeve hebraike dhe izraelite. Siguria jashtë Sinagogës së Madhe në Stokholm u forcua me automjete policie të parkuara pranë ndërtesës, tha një dëshmitar i Reuters.

Ministria e Jashtme izraelite ka lëshuar udhëzime për të gjithë izraelitët jashtë vendit që të plotësojnë një formular për të informuar ministrinë për vendndodhjen dhe gjendjen e tyre. Një formular i ngjashëm u dha nga ministria pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, për të koordinuar kthimin e rezervave dhe për të organizuar fluturime shpëtimi.