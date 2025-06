Izraeli sulmon objektet bërthamore të Iranit – Khamenei paralajmëron ndëshkim të ashpër. SHBA: Ne nuk jemi përfshirë!

Teheran/Jeruzalem, 13 Qershor 2025 – Izraeli ka ndërmarrë një sulm të paprecedentë ajror ndaj objekteve bërthamore të Iranit, duke goditur impiantin kyç të pasurimit të uraniumit në Natanz dhe objektiva të tjera strategjike në disa rajone të vendit, përfshirë kryeqytetin Teheran.

Sipas Forcave të Mbrojtjes të Izraelit (IDF), operacioni me emrin "Kombi Luan" përfshiu dhjetëra avionë luftarakë të cilët kryen sulmin fillestar gjatë orëve të para të mëngjesit. Si pasojë, janë raportuar shpërthime të fuqishme, ndërsa Izraeli ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të frikës së një hakmarrjeje të menjëhershme nga Irani.

Lideri Suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, reagoi me tone të ashpra, duke e quajtur veprimin izraelit një "krim kundër kombit iranian". “Izraeli ka lëshuar dorën e tij të ligë dhe të përgjakshme. Ai do të përballet me një fund të hidhur për këtë akt të turpshëm”, tha ai në një deklaratë zyrtare.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi sulmin, duke thënë se forcat izraelite kishin “goditur zemrën e programit bërthamor të Iranit dhe përpjekjet e tij për zhvillimin e një arme bërthamore”. Ai shtoi se sulmet synuan gjithashtu shkencëtarët kryesorë iranianë të përfshirë në programin bërthamor dhe raketat balistike.

“Ne do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme,” tha Netanyahu.

Reagimi i SHBA: S’jemi të përfshirë Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se nuk janë të përfshira në këtë operacion. Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, theksoi se SHBA nuk ka marrë pjesë në sulm dhe se prioriteti i saj është mbrojtja e forcave amerikane në rajon.

“Presidenti Trump dhe administrata e tij kanë ndërmarrë të gjitha masat për të mbrojtur trupat tona. Ne kemi qenë në kontakt të ngushtë me partnerët rajonalë, por ky ishte një veprim i njëanshëm i Izraelit”, tha Rubio. Ai paralajmëroi gjithashtu Iranin të mos synojë interesat apo personelin amerikan.

Situata mbetet e tensionuar në Lindjen e Mesme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet, mes frikës për një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak.